Overwatch 2: John Cena wirbt für Kampagne, wird aber nicht im Spiel erscheinen

Seit etwa einer Woche hackt sich eine mysteriöse Figur namens „Enigma“ in „Overwatch 2“-Spiele und –Streams. Dabei handelt es sich um eine Werbekampagne zu der kommenden PvE-Kampagne „Invasion“, die zusammen mit Season 6 des Shooters am 10. August 2023 erscheinen soll.

Durch die „Hacks“ von Enigma mutmaßten die Spieler bereits, dass sich der Wrestler und Schauspieler John Cena hinter der Figur verbirgt. Dies wurde vor Kurzem durch das Studio Blizzard bestätigt, das jedoch auch angab, dass Cena nicht im Spiel erscheinen wird.

John Cena nur als Promotion und nicht als Charakter im Spiel

In einem neuen Video wurde John Cena als „The Enigma“ entlarvt und forderte die Helden dazu auf, sich dem Kampf gegen Null Sector anzuschließen. Der Clip wurde zusammen mit einem neuen Trailer zu der kommenden PvE-Kampagne veröffentlicht. Allerdings scheint Cena nur Werbung für die neue Storyline zu machen und nicht etwa einen neuen Charakter im Spiel verkörpern.

„Dies ist eine reine Out-of-Game-Werbung“, so ein Vertreter von „Overwatch 2“ gegenüber den Kollegen von IGN. „[John Cena] wird nicht in Overwatch 2 selbst erscheinen.“ Möglicherweise hält Blizzard für die Spieler von „Overwatch 2“ noch einige Überraschungen bereit, aber derzeit scheint sich die Rolle von John Cena nur auf die viralen Werbespots zum Spiel zu beschränken. Der Wrestler und Schauspieler tritt derzeit in mehreren Spielen auf, wie „Mortal Kombat 1“ als Peacemaker oder auch „PGA Tour 2K23“

Die Story-Missionen, die am 10. August ins Spiel kommen, führen die Nutzer in drei Episoden nach Rio de Janeiro, Göteborg und Toronto. In den Geschichten werden nur einige ausgewählte Helden zur Verfügung stehen. Die Missionen werden in „Overwatch 2“ durch das „Invasion“-Bundle zu einem Preis von rund 15 Euro zugänglich sein.

