A Space for the Unbound: Spiel bekommt physische und Collector’s Edition nachgereicht

A Space for the Unbound erschien bislang nur in der digitalen Variante. Die PS5 bekommt nun zwei neue Editionen, die einiges an Merchandise beinhalten.

„A Space for the Unbound“ erschien im Januar 2023 für PS4 und PS5, doch das Spiel kam bislang nur als digitale Variante in den PS Store. Nun kündigten die Verantwortlichen an, dass es zwei weitere Editionen geben wird.

Das Spiel bekommt sowohl eine physische Edition als auch eine Collector’s Edition. Play3 verrät euch, welche Inhalte es in den beiden Editionen geben wird.

A Space for the Unbound bekommt zwei Editionen

Allein die physische Standardversion wird einiges an Merchandise beinhalten. Zu einem Preis von rund 45 US-Dollar gibt es die folgenden Gimmicks:

physische Kopie von „A Space for the Unbound“

Klemmbrett-Ständer mit Atma, Raya und mehreren Katzen

Washi-Sticker

Download-Code für den Soundtrack

Daneben wird es eine Collector’s Edition für 99,99 US-Dollar geben, die neben den Inhalten der Standard Edition die folgenden Produkte enthält:

Sammlerbox

Art Book mit 254 Seiten

Lesezeichen

doppelseitiger Holzanhänger

Atmas und Rayas Tagebuch mit einer Karte von Loka Town

Die beiden Editionen sollen im ersten Quartal 2024 erscheinen. Neben der PS5-Version wird es auch noch eine Version für Nintendo Switch geben. Interessierte können die beiden Editionen auf der Seite von Serenity Forge kaufen, die wir euch in den Quellen verlinkt haben.

„A Space for the Unbound“ spielt in den späten 90er Jahren in Indonesien. In dem Abenteuerspiel mit Pixelgrafik geht es um das Highschool-Paar Atma und Raya. Die beiden müssen sich einer übernatürlichen Kraft entgegenstellen, die die Welt bedroht.

Dabei lernen sie sich nicht nur selbst, sondern auch gegenseitig besser kennen. Es geht um Themen wie Angst, Depressionen und Beziehungen. Wie im Trailer zu sehen ist, spielen auch Katzen eine wichtige Rolle.

