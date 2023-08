EA Sports FC 24: Ultimate Team im Deep Dive-Video vorgestellt und USK-12-Einstufung

Im neusten Deep Dive zu "EA Sports FC 24", das im September auf den Markt gebracht wird, rücken die Features von Ultimate Team in den Fokus. Mit dabei sind in der neuen Ausgabe auch die Frauen.

Electronic Arts hat weiteres Videomaterial zu „EA Sports FC 24“ veröffentlicht. Im neusten Deep Dive rückt der Spielmodus Ultimate Team in den Fokus. Darin können Spieler ihr Wunschteam zusammenstellen und gegen andere Spieler antreten.

Zur Auswahl stehen dabei aktuelle und ehemalige Profis aus dem Männerfußball und dem Frauenfußball. Das neue Feature Ultimate Team Evolutions eröffnet wiederum die Möglichkeit, Profis zu verbessern und eigene Vereinslegenden zu entwickeln.

Mehrere Frauen-Ligen dabei

Durch die Einführung des Frauenfußballs im neuen Fußballspiel können sich Spieler von „EA Sports FC 24“ auch in Ultimate Team mit der UEFA Women’s Champions League, der Barclays FA Women’s Super League, der D1F, der National Women’s Soccer League, der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der Liga F beschäftigen.

„Ultimate Team vereint beide Hälften des Weltfußballs und bringt männliche und weibliche Profis auf demselben Rasen zusammen. So ergeben sich komplett neue Teamaufbau-Möglichkeiten. Zusätzliche Kampagnen im gesamten Saisonverlauf bieten Anknüpfungspunkte an reale Leistungen im Frauenfußball“, so Electronic Arts.

Die Spielstile in Ultimate Team präsentieren laut der Angabe des Publishers eine ganz neue Dynamik, die über Gesamtwerte hinausgeht. Somit können Spieler eine Mannschaft „anhand der wahren Stärken und der tatsächlichen Spielweise ihrer Profis“ aufbauen.

Zudem seien Wünsche der Community in Ultimate Team zu einem zentralen Thema geworden. Fans können laut Electronic Arts darauf aufbauend alle Aufgaben-Boni auf einmal abrufen, Profi-Positionen ohne Verbrauchs-Item ändern, neue Mannschaften mit verbesserter ICON-Chemie aufbauen, noch schneller durch Ultimate Team blättern und sich mit einer neuen Schnellauswahl noch müheloser durch die Features bewegen.

USK 12-Einstufung

Neu in diesem Jahr ist auch eine ungewöhnliche USK-Einstufung, die unmittelbar mit Ultimate Team zusammenhängt. So wird der neuste Teil der Fußballreihe für Spieler empfohlen, die mindestens zwölf Jahre alt sind. In den Vorjahren prangte das USK-0-Logo auf den Covern.

Laut der USK-Datenbank wurden bei der Einstufung „Handlungsdruck, In-Game-Käufe + zufällige Objekte“ berücksichtigt. Gleiches gilt für Chats. Dabei handelt es sich um Kategorien für Warnungen, die auf der USK-Website aufgeschlüsselt werden.

Handlungsdruck kann durch Countdowns, Timer und zeitlich begrenzte Angebote entstehen.

kann durch Countdowns, Timer und zeitlich begrenzte Angebote entstehen. In-Game-Käufe + zufällige Objekte sind im Grunde eine Umschreibung für Lootboxen.

sind im Grunde eine Umschreibung für Lootboxen. Chats sind ein wichtiges Thema, da die Online-Kommunikation innerhalb des Spiels vor allem für jüngere Spieler Risiken bergen kann.

„EA Sports FC 24“ erscheint weltweit am 29. September 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Nintendo Switch.

