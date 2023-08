Japan-Charts: Die Switch dominiert im Bereich der Software – Zahlen der PS5 leicht rückläufig

Kurz vor dem Start in das Wochenende veröffentlichte die japanische Famitsu die aktuellen Hard- und Software-Charts aus Japan, die sich auf die am 6. August 2023 zu Ende gegangene Verkaufswoche beziehen.

In der vergangenen Woche gelang es Nintendos Strategie-Titel „Pikmin 4“ zum dritten Mal in Folge, sich an der Spitze der japanischen Software-Charts zu platzieren. Knapp 79.000 Mal wurde der Switch-exklusive Titel in der vergangenen Woche abgesetzt. Ein weiterer First-Party-Titel von Nintendo fand sich in der letzten Woche auf dem zweiten Platz ein.

Die Rede ist vom Open-World-Abenteuer „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, das sich seit dem Release im Mai des vergangenen Jahres weltweit bereits über 18,5 Millionen Mal verkauft hat.

Die Top 10 im Zeichen der Switch

Abgerundet werden die Top 3 von „Mario Kart 8 Deluxe“, einem weiteren Nintendo-Dauerbrenner in den japanischen Charts. Sollten noch irgendwelche Zweifel an der Dominanz der Switch beziehungsweise Nintendos in Japan bestanden haben, dürften diese mit einem Blick auf die restlichen Top 10 der japanischen Software-Charts wohl endgültig ausgeräumt sein.

Diese bestehen nämlich ausschließlich aus Titeln für Nintendos Konsolen-Handheld-Hybriden. Besonders beeindruckend ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass sich die Top 10 der letzten Woche abgesehen von „Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation“ und der Switch-Version von „Minecraft“ ausschließlich aus First-Party-Titeln der Switch zusammensetzen.

Dies macht sich auch an den Hardware-Charts bemerkbar, die erneut von der Switch angeführt werden. Während die Verkaufszahlen des Nintendo-Systems in der vergangenen Woche auf über 93.000 Einheiten anstiegen, gingen die Absatzzahlen der PlayStation 5 leicht zurück und liegen bei etwas mehr als 50.000 verkauften Konsolen.

Software-Charts:

[NSW] Pikmin 4 – 78.838 (596.388) [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 14.673 (1.804.457) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 14.143 (5.410.605) [NSW] Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation – 13.172 (31.439) [NSW] Minecraft – 8.486 (3.216.083) [NSW] Splatoon 3 – 6.921 (4.078.880) [NSW] Nintendo Switch Sports – 6.491 (1.143.918) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 6.044 (5.250.701) [NSW] Mario Party Superstars – 4.951 (1.273.753) [NSW] Pokemon Scarlet and Violet – 4.799 (5.085.843)

Hardware-Charts:

Nintendo Switch – 93.210 (78.326) PS5 – 50.358 (53.211) Xbox Series X/S – 3.276 (1.846)

Quelle: Famitsu

