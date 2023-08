Wreckreation: Neuer Trailer zeigt das gemeinsame Bauen in diesem Open-World-Rennspiel

Mit einem neuen Trailer gewähren uns THQ Nordic und Three Fields Entertainment einen Einblick in die kreativen Möglichkeiten des kommenden Open-World-Rennspiels "Wreckreation". Erschafft mit euren Freunden euren eigenen Rennspielplatz!

Die offizielle Ankündigung des kommenden Open-World-Arcade-Racers „Wreckreation“ liegt bereits ziemlich genau ein Jahr zurück. Nun haben THQ Nordic und das Entwicklerteam von Three Fields Entertainment einen neuen Trailer präsentiert.

Die Grenzen setzt ihr selbst

Mit „Wreckreation“ können die Spieler komplett eigene Rennstrecken erschaffen und die Entwickler möchten der Vorstellungskraft der Spieler keine Grenzen setzen. Dementsprechend kann man selbst entscheiden, ob man sich lediglich an einer einfachen Streckenführung oder eben an einem überaus komplexen Kurs versucht.

Man selbst erhält eine eigene 400 Quadratkilometer große MixWorld, die man selbst erschafft, formt und letzten Endes ins Chaos stürzt. Das Entwicklerteam, das aus ehemaligen „Burnout“- sowie „Need for Speed“-Entwicklern besteht, möchte den Spielern die ultimative Open-World-Sandbox-Erfahrung bieten. Erschafft gemeinsam mit Freunden euren eigenen Rennspielplatz und fahrt gegeneinander Rennen, messt euch in Stuntherausforderungen miteinander oder rammt euch gegenseitig einfach zu Schrott. Was ihr anstellt, bleibt letzten Endes euch überlassen.

Und natürlich könnt ihr euch auch auf den Straßen der MixWorlds anderer Spieler wiederfinden.

„Wreckreation“ befindet sich für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One sowie den PC in Entwicklung. Einen Erscheinungstermin wollten die Verantwortlichen weiterhin nicht nennen. Der neue Trailer unterstreicht noch einmal, wie sehr das gemeinsame Bauen mit Freunden eskalieren kann.

