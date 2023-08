Far Cry: Neuer IP-Director vorgestellt – Entwickler verfolgen große Ziele

Far Cry:

Wie bekannt gegeben wurde, beförderte Ubisoft den Branchenveteran Drew Holmes zum neuen IP-Director der "Far Cry"-Reihe. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass die Entwickler mit der Shooter-Serie große Ziele verfolgen.

Ubisoft soll an mehreren neuen "Far Cry"-Projekten arbeiten.

Wie bekannt gegeben wurde, beförderte Ubisoft einen bekannten Branchenveteran zum neuen IP-Director der „Far Cry“-Reihe. Die Rede ist von Drew Holmes, der leitende Positionen bei den Arbeiten an den letzten Ablegern der Serie bekleidete.

„Es waren ein paar aufregende Monate … Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich eine neue Position als IP-Director von Far Cry bei Ubisoft antrete! Wir haben Großes vor. […] Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Teil der nächsten Entwicklung dieser großartigen Marke sein möchten“, führte Holmes anlässlich seiner Beförderung aus.

Bei Ubisoft war Holmes zuletzt als Story-Lead für die Geschichten von „Far Cry 5“ (2018) und „Far Cry: New Dawn“ (2019) verantwortlich. Zudem arbeitete Holmes im Laufe seiner Karriere als Story-Lead an Irrational Games‘ „BioShock: Infinite“ (2013) und den ersten drei „Saints Row“-Titeln von Volition.

Zwei neue Far Cry-Projekte in Arbeit?

Anfang des Jahres erreichten uns unbestätigte Berichte, in denen die Rede davon war, dass bei Ubisoft aktuell an zwei neuen „Far Cry“-Projekten gearbeitet wird. Zum einen sollen wir es hier mit einem klassischen Nachfolger in Form von „Far Cry 7“ zu tun haben, der auf Basis von Ubisofts Snowdrop-Engine entsteht.

Nummer Zwei ist ein Multiplayer-Spin-off auf Basis von „Far Cry 7“, das ursprünglich zusammen mit dem Nachfolger entstehen sollte, im Laufe der Entwicklung allerdings zu einem eigenständigen Projekt wurde. Weiter wurde hier berichtet, dass das Multiplayer-Spin-off mit einem Alaska-Wildnis-Setting versehen wurde und auf dem Extration-Konzept basiere – Gameplay-Features wie ein Rucksacksystem, Permadeath und Contracts inklusive.

Ubisoft selbst wollte sich zu den Gerüchten um die beiden „Far Cry“-Titel bislang nicht äußern. Angesichts des kommerziellen Erfolges, die „Far Cry 5“ und „Far Cry 6“ vorzuweisen haben, dürften weitere Projekte allerdings nur eine Frage der Zeit sein.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Far Cry 7“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu Far Cry, Far Cry 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren