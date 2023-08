NBA 2K24: Der Gameplay-Trailer zur Sportsimulation ist da!

Die Sportsimulation "NBA 2K24" hat einen offiziellen Gameplay-Trailer erhalten. Was wird sich in diesem Jahr auf dem Parkett verändern?

In den Abendstunden haben die Verantwortlichen von 2K Sports und Visual Concepts den offiziellen Gameplay-Trailer zu dem in wenigen Wochen erscheinenden Sportspiel „NBA 2K24“ veröffentlicht. Somit erhalten wir einen kurzen Einblick in die Simulation, die auch in diesem Jahr noch einmal etwas realistischer werden soll.

Realistischer und intuitiver

In einem ausführlichen Blog-Eintrag hat Gameplay Director Mike Wang einige weitere Worte verloren und betont, dass das Gameplay skillbasierter und zugleich intuitiver sein soll. Damit sollen sowohl die Veteranen als auch die Neulinge angesprochen werden. Shooting und Dribbling sollen zugänglicher werden, damit die Spieler sich auch einfacher Freiräume schaffen können. Zudem wurden die Adrenalinboosts überarbeitet.

Darüber hinaus kann man auch in dem neuen Trailer erkennen, dass man die Spieleranimationen noch realistischer macht, indem man sie an reale Situationen aus der letzten Saison anpasst. Auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S erhalten die Spieler zudem das „2K Smart Play“-Feature, mit dem sie bis zu 16 Aktionen auswählen können, die unter anderem bestimmte Spielzüge beinhalten können.

„NBA 2K24“ wird am 8. September 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erscheinen.

