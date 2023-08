The Texas Chain Saw Massacre: Erste Testwertungen zum Multiplayer-Horror

The Texas Chain Saw Massacre:

Diesen Freitag kommt das Spiel zum Horrorfilm "Texas Chainsaw Massacre" auf den Markt. Was die Spieletester aus aller Welt davon halten, schildern die ersten eingetroffenen Testwertungen.

"Texas Chain Saw Massacre" erscheint für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series und PC.

Ähnlich wie „Dead by Daylight“ bietet „The Texas Chain Saw Massacre“ eine asymmetrische Multiplayer-Erfahrung. Ob das neue Horrorspiel ebenfalls so gut ankommt, muss sich natürlich erst zeigen. Erste Pressewertungen zeigen zumindest schon mal, dass mit einer soliden Spielerfahrung zu rechnen ist.

Nach bisher acht eingereichten Testwertungen beträgt der Metascore 74 Punkte. Was die Tester so schreiben, sehen wir uns jetzt an.

Könnte langfristig gesehen was werden

Eine überdurchschnittliche Wertung stammt mit 85 Punkten von COGconnected: „Trotz der Schluckaufs von The Texas Chain Saw Massacre hatte ich viel Spaß damit. Als eingefleischter Fan des Originalfilms ist Sumo Digitals Umsetzung des verstörenden Universums originalgetreu, spannend und macht verdammt viel Spaß. Denken Sie daran, dass TCM eine Menge Unterstützung benötigt, um eine interessierte Spielerbasis zu erhalten.“

Sollte das Game auch nur halb so viel Liebe wie „Dead by Daylight“ bekommen, wird es eine feste Größe im Multiplayer-Bereich. Jedenfalls ist das die Prognose des Testers.

PCGamesN vergibt wiederum 80 Punkte: „The Texas Chain Saw Massacre ist dank seiner schönen Karten, dem abwechslungsreichen Gameplay und der einzigartigen 4v3-Balance ein Killer-Spiel für Fans des asymmetrischen Horror-Genres. Getreu dem Film von 1974 ist dieses Spiel ein Vergnügen für Horrorfans, aber ob es den Test der Zeit bestehen kann wie der Film selbst, bleibt abzuwarten.“

Weniger überzeugt ist Finger Guns (70 Punkte): „Erscheint rauer als die zackigen Waffen der Familie und hat eine Fülle von technischen Problemen und Balanceproblemen zu überwinden. Trotzdem glänzen das aufstrebende Gameplay und die komplexen Systeme, wenn man ihnen die Chance dazu gibt, und schaffen einen strategischeren und brutaleren Einstieg in den asymmetrischen Horrorbereich. Vielleicht gibt es ja doch noch Platz für mehr als eine Horror-Ikone im Genre.“

Alle Wertungen im Überblick

PC Invasion – 95 Punkte

– 95 Punkte COGconnected – 85 Punkte

– 85 Punkte PCGamesN – 80 Punkte

– 80 Punkte TheGamer – 80 Punkte

– 80 Punkte Shacknews – 80 Punkte

– 80 Punkte Windows Central – 70 Punkte

– 70 Punkte Finger Guns – 70 Punkte

– 70 Punkte IGN – 60 Punkte

„Texas Chain Saw Massacre“ kostet im PlayStation Store 39,99 Euro. PS-Plus-Nutzer, die bis Freitag vorbestellen, können zehn Prozent sparen. Darüber hinaus wird der Horror-Titel für Xbox und PC verfügbar sein.

