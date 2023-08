Quantum Error: Termin heute Abend und Statement zu Mikrotransaktionen und exklusiven Inhalten

Nachdem „Quantum Error“ den offiziellen Goldstatus erreicht hat und bereit für eine Veröffentlichung ist, widmete sich der Entwickler TeamKill Media einem weiteren Thema. Beantwortet wurde die Frage, ob Spieler mit Mikrotransaktionen oder plattformexklusiven Inhalten rechnen müssen.

Damit reagierte das zuständige Studio auf die Mutmaßung eines Online-Nutzers, der einen Twitter-Eintrag zu „Quantum Error“ so interpretiert hatte, dass es PlayStation-exklusive Inhalte geben wird, da lediglich der PS5-Hashtag genutzt wurde.

TeamKill Media stellte allerdings zügig klar, dass es nicht nur keine plattformexklusiven Inhalte geben wird. Auch auf Mikrotransaktionen und dergleichen werde das Studio verzichten.

„Es gibt keine plattformexklusiven Items oder Inhalte, keine Mikrotransaktionen, kein gar nichts. Quantum Error ist ein vollwertiges Spiel“, so das Team im Wortlaut.

Ebenfalls gab TeamKill Media bekannt, dass man am heutigen 16. August 2023 einen Trailer zu „Quantum Error“ herausgeben möchte. Im Zuge der Veröffentlichung des Clips werden Spieler darüber in Kenntnis gesetzt, wann der Titel den Markt erobert. Denn trotz der Fertigstellung des Spiels gibt es bis dato noch immer keinen bekannten Veröffentlichungstermin.

August 16th at 2:00pm EST, join us on Sony’s YouTube Channel for the unveiling of Quantum Error’s Release Date Story Trailer! 🤘😎🤘#quantumerror #PS5 #UE5 #cosmichorror #releasedate pic.twitter.com/qc4YyEqxnA

— QUANTUM ERROR (@Quantum_Error) August 10, 2023