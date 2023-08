Hyenas: Gameplay-Trailer, Gamescom-Auftritt und Anpassungen am Geschäftsmodell

"Hyenas" zeigt sich nicht nur in einem neuen Gameplay-Trailer. Auch wurde der Gamescom-Auftritt bestätigt. Ebenfalls steht eine PC-Beta bevor, während am Geschäftsmodell noch Anpassungen vorgenommen werden.

„Hyenas“ meldet sich mit einem neuen Trailer zurück. Der unten eingebettete Clip zeigt einige Feuergefechte unter Berücksichtigung der Schwerkraft, allerhand Aktivitäten mit Schaumstoffpistolen und ein Rennen um Sonic the Hedgehog-Figuren.

„Hyenas“ ist ein SciFi-Ego-Shooter, in dem Teams von Spielern gegeneinander antreten, um eine Menge Waren von großen bösen Unternehmen zu stehlen. Letztendlich wirkt die gezeigte Action von „Hyenas“ ziemlich rasant und auch ein gewisses Maß an taktischer Tiefe dürfte im Spiel enthalten sein.

Hyenas ist auf der Gamescom vertreten

Spieler, die selbst Hand anlegen möchten, sind in Kürze in der Lage dazu. Denn „Hyenas“ wird vom 23. bis zum 27. August 2023 auf der Gamescom spielbar sein. Interessenten werden in Halle 8 fündig.

Ebenfalls steht eine Beta bevor, die vom 31. August bis 11. September stattfindet und sich an PC-Spieler richtet. Der Zugang kann auf Steam angefordert werden.

In der geschlossenen Beta dürfen Teilnehmer auf acht Spezialisten zugreifen, darunter die Neuzugänge Mozie und Pyrotechniker Digits. Hinzu kommen die Ballerina Prima, die Astronautin Commander Wright, der Cosplayer Hero-ki, die Scharfschützin El Silbón, der Gamer Doc Hotfix und die Verteidigungsexpertin und Dragqueen Galaxia.

Geschäftsmodell wird noch angepasst

Im Rahmen des neusten Geschäftsberichtes äußerte sich Sega ebenfalls zum Geschäftsmodell hinter „Hyenas“ und betonte, dass man zu diesem Thema noch nichts sagen könne. Denn noch immer werden Anpassungen vorgenommen.

In einer Fragerunde mit Investoren hieß es entsprechend: „Wir sind nicht in der Lage, über diesen Titel zu sprechen, da die Details zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt gegeben wurden. Da es sich um einen anspruchsvollen Titel handelt, sind wir bestrebt, seine Qualität bis zur Veröffentlichung an der vordersten Front der Entwicklung zu verbessern. Parallel dazu nehmen wir auch letzte Anpassungen am Geschäftsmodell vor.“

Weitere Meldungen zu Hyenas:

„Hyenas“ erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X und Series S, Xbox One, Windows und Mac. Nachfolgend ist der neue Trailer eingebettet:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Hyenas.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren