UK-Charts: Atlas Fallen mit einem enttäuschenden Start – Die Top 10 in der Übersicht

Wie sich den britischen Retail-Charts entnehmen lässt, gelang es "LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga" in der vergangenen Woche, die Spitze der Charts zu verteidigen. Zudem kehrte mit "Mortal Kombat 11" ein älterer Titel in die Top 10 zurück.

Auch in dieser Woche stellten Gamesindustry.biz und die Marktforscher von GfK die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien bereit. Diese beziehen sich auf die Verkaufswoche vom 7. bis zum 12. August 2023.

Wie gehabt werden im Rahmen der Charts lediglich die Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt, während die Download-Verkäufe in separaten Charts erhoben werden. In der letzten Woche gelang es „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ ein weiteres Mal, die Spitze der britischen Retail-Charts zu verteidigen.

Ein vertrautes Bild vermittelt ein Blick auf die restlichen Top 3. Wie in der Vorwoche fand sich Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 23“ auf dem zweiten Platz ein, während wir auf dem dritten Rang Nintendos Fun-Racer-Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“ vorfinden.

Diverse alte Bekannte in den Top 10

Auch ansonsten gab in den Top 10 der letzten Woche wenig Bewegung. Egal ob „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, „Grand Theft Auto V“ oder „Pikmin 4“: Der Großteil der Titel hält sich bereits seit Wochen oder gar Monaten hartnäckig unter den zehn meistverkauften Retail-Spielen Großbritanniens.

In die Top 10 zurück kehrten die Switch-Version von „Minecraft“ auf dem siebten Platz sowie „Mortal Kombat 11: Ultimate“ auf dem neunten Rang. Hier dürfte vor allem der bevorstehende Release von „Mortal Kombat 1“ dafür gesorgt haben, dass Spielerinnen und Spieler den Vorgänger erwarben, um sich auf die Veröffentlichung des Reboots im nächsten Monat einzustimmen.

Abgerundet werden die wöchentlichen Top 10 von Polyphony Digitals Rennspiel „Gran Turismo 7“. Aus den Top 10 verabschiedet hat sich hingegen „God of War: Ragnarök“, dessen Verkaufszahlen gegenüber der Vorwoche um 50 Prozent einbrachen, was zu einem Absturz von Platz 6 auf Platz 14 führte. Einen enttäuschenden Start legte Deck13s Rollenspiel „Atlas Fallen“ hin, das lediglich auf dem 22. Rang in die Charts einstieg.

Anbei die Top 10 der letzten Woche in der Übersicht.

UK-Charts: Die Top 10 vom 7. bis 12. August 2023

1. Lego Star Wars: The Skywalker Saga

2. FIFA 23

3. Mario Kart 8 Deluxe

4. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

5. Grand Theft Auto V

6. Hogwarts Legacy

7. Minecraft (Switch)

8. Pikmin 4

9. Mortal Kombat 11 Ultimate

10. Gran Turismo 7

Quelle: GamesIndusty.biz

