Goodbye Volcano: Release gesichert – Narratives Adventure erreicht endlich den Gold-Status

Zu den ersten Titeln, die bereits vor der Markteinführung der Sony-Konsole für die PlayStation 5 angekündigt wurden, gehörte das Story-Adventure „Goodbye Volcano“.

Allerdings ging seinerzeit wohl kaum jemand davon aus, dass sich das neue Werk der Entwickler von Ko-Op insgesamt drei Mal verschieben und noch mehrere Jahre auf sich warten lassen wird. Wie das Indie-Studio bekannt gab, neigt sich die Wartezeit aber endlich dem Ende, da „Goodbye Volcano“ in dieser Woche offiziell den Gold-Status erreichte.

Somit steht der geplanten Veröffentlichung Ende des Monats nichts mehr im Wege.

Mit „Goodbye Volcano“ versprechen uns die kanadischen Entwickler von Ko-Op ein narratives Adventure, in dem menschenähnliche Dinosaurier in den Mittelpunkt rücken. Mit der Geschichte des Adventures möchte uns Ko-Op beim Spielen das gleiche Gefühl vermitteln, das wir vom Schauen von Liebesfilmen oder romantischen Serien kennen.

Im spielerischen Bereich kombiniert „Goodbye Volcano“ laut Entwicklerangaben cinematische Narrative-Elemente mit Visual-Novel-Mechaniken und räumt euch zudem die Möglichkeit ein, Minispiele zu bestreiten, eigene Songs zu komponieren oder mit eigenen Entscheidungen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte zu nehmen.

„Es ist das letzte Jahr der High School, und der Abschluss rückt näher. Werden die Schüler von Volcano High genug Zeit haben, um sich selbst zu finden, bevor alles vorbei ist? Ist es zu spät, ihrem Schwarm zu sagen, wie sie sich fühlen? Sind sie überhaupt bereit für das, was als Nächstes kommt? Goodbye Volcano High ist ein cineastisches erzählerisches Spiel über das Ende einer Ära und den Beginn einer Liebesgeschichte“, führen die Entwickler von Ko-Op zur Geschichte des narrativen Adventures aus.

„Goodbye Volcano“ wird am kommenden Dienstag, den 29. August 2023 für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

#GoodbyeVolcanoHigh has gone GOLD!!

So proud of this incredible, dedicated team for this huge achievement 😭 Goodbye Volcano High launches August 29th!! ☄️

Wishlist it on Steam and the PlayStation store now! pic.twitter.com/qFyjP3ajdN

— KO_OP 🦕 GOODBYE VOLCANO HIGH ☄️ ➡️ COMING AUG.29 (@KOOPMode) August 21, 2023