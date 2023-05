Goodbye Volcano High: Filmisches Abenteuer zum dritten Mal verschoben – Statement

Auf dem PlayStation Showcase 2020 wurde das ungewöhnliche Projekt „Goodbye Volcano High“ vorgestellt. Als Release-Zeitraum gab das Entwicklerstudio KO_OP das Jahr 2021 an.

Unter anderem wegen der Corona-Pandemie entschied sich das Studio dazu, den Release auf 2022 zu verschieben. Doch daraus wurde ebenfalls nichts: Im November vergangenen Jahres folgte die Verschiebung auf Sommer 2023. Der Grund dafür war die Unzufriedenheit des Entwicklerteams. Immerhin gab es einen Teaser-Trailer als kleine Entschädigung.

Das konkrete Erscheinungsdatum nannte KO_OP schließlich auf Sonys State of Play im Februar. Am 15. Juni sollte das filmische Abenteuer in den Handel kommen. Heute meldete sich das Indie-Studio jedoch zu Wort – mit einer schlechten Nachricht. Und zwar kann auch der eben genannte Termin nicht eingehalten werden. Erscheinen soll „Goodbye Volcano High“ nun am 29. August.

Immer noch nicht zufrieden

Die Begründung klingt ähnlich wie die letzte: „Die Realität sieht so aus, dass wir bei unserer derzeitigen Arbeitsbelastung den Veröffentlichungstermin im Juni nicht einhalten können, ohne erhebliche Abstriche bei der Qualität und dem Umfang des Spiels zu machen. Das würde bedeuten, dass wir etwas ganz anderes liefern müssten als das, was wir uns vorgestellt und worauf wir hingearbeitet haben. Wir wollen nicht weniger als die beste Version des Spiels veröffentlichen, die wir während unseres Entwicklungszyklus entwickelt haben.“

KO_OP ist also immer noch nicht zufrieden. Ein weiterer Grund sei zudem eine zu hohe Arbeitsbelastung. Um den Juni-Termin einzuhalten, hätten die Mitarbeiter reichlich Überstunden machen müssen – auch nachts und am Wochenende. Solch eine Crunch-Situation möchten die Verantwortlichen verhindern. Im Übrigen ist von einer baldigen Demo für die Öffentlichkeit die Rede.

„Goodbye Volcano High“ kommt für PS5 und PS4 auf den Markt. Es ist ein cinematisches Abenteuer, das ihr durch eure Entscheidungen beeinflussen könnt. Im Mittelpunkt stehen Dinosaurier-Menschen, die das Ende einer Ära miterleben. Der Spieler darf hier eine emotionale Geschichte durchleben.

