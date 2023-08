The Expanse – A Telltale Series: Termine der restlichen Episoden bestätigt

The Expanse - A Telltale Series:

Im Zuge eines kurzen Updates spendierte Telltale Games den restlichen drei Episoden des Adventures "The Expanse: A Telltale Series" die finalen Releasetermine. Weiter geht es bereits in dieser Woche.

The Expanse: A Telltale Series" setzt sich aus fünf Episoden zusammen.

Mit „The Expanse: A Telltale Series“ entstand bei Telltale Games und den Entwicklern von Deck Nine Games („Life is Strange: True Colors“) ein Story-Adventure auf Basis der beliebten Science-Fiction-Serie, das sich aus insgesamt fünf Episoden zusammensetzt.

Nach dem Release der ersten beiden Kapitel lieferte uns Telltale Games über die offizielle Website ein kurzes Update, in dem die restlichen drei Episoden von „The Expanse: A Telltale Series“ mit konkreten Releaseterminen versehen wurden. Wenig überraschend halten die Verantwortlichen an dem zweiwöchigen Release-Rhythmus fest.

Folgerichtig erscheint die dritte Episode am kommenden Donnerstag, den 24. August 2023. Die vierte und fünfte Episode folgt am 7. beziehungsweise 21. September 2023. Auf den PlayStation-Konsolen kann dabei pünktlich um Mitternacht losgelegt werden.

Bonus-Episode erscheint im Herbst

Weiterhin keinen Releasetermin hat die „Archangel“ genannte Bonus-Episode, die nach wie vor für eine Veröffentlichung im Herbst vorgesehen ist. Die „Archangel“-Episode wird exklusiv allen Besitzern der Deluxe-Edition von „The Expanse: A Telltale Series“ zur Verfügung gestellt und erzählt die Geschichte der UN-Generalsekretärin Chrisjen Avasarala, die sich mit einer Bedrohung für die Erde und politischen Kräften, die ihren Sturz zum Ziel haben, konfrontiert sieht.

Die Geschichte von „The Expanse: A Telltale Series“ wiederum setzt vor den Geschehnissen der Science-Fiction-Reihe ein und fungiert somit als Prequel. In den Mittelpunkt rückt die Protagonistin Camina Drummer, die von Cara Gee dargestellt wird. Jede der fünf Episoden bringt es laut Entwicklerangaben auf eine Spielzeit von 60 bis 90 Minuten.

„Die Spieler erkunden zerstörte Raumschiffe anhand unserer Schwerelosigkeitsmechanik und können mit der Welt um sie herum interagieren und mit ihrer Crew über das Erlebte sprechen. Man erfährt mehr über Drummers Weltsicht und über ihre Besatzung und kann sich mit den Begleitern unterhalten, während man in Magnetstiefeln an der Decke entlangläuft“, so die Entwickler weiter.

„The Expanse: A Telltale Series“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S verfügbar.

