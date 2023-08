BioWare: Entlassungen betreffen Autorin, die für beliebten Charakter verantwortlich war

Vor wenigen Tagen hat BioWare ein Update zu dem sich in Entwicklung befindlichen „Dragon Age: Dreadwolf“ veröffentlicht. Gleichzeitig hat das Studio auch verkündet, dass rund 50 Mitarbeiter entlassen werden sollen. Die Streichung der Jobs sei nötig, um BioWare zu einem „agileren und fokussierteren Studio“ zu machen.

Wie nun bekannt wurde, befindet sich unter den Entlassenen auch die Autorin Mary Kirby, die bereits seit 2006 bei dem Entwickler arbeitete. Kirby hat unter anderem einigen beliebten Charakteren der „Dragon Age“-Reihe Leben eingehaucht.

Entlassene Autorin hat unter anderem Varric Tethras erschaffen

Mary Kirby war von Anfang an an der „Dragon Age“-Serie beteiligt und schrieb schon für das 2009 erschienene „Dragon Age: Origins“. Zwischenzeitlich arbeitete sie auch an dem MMO „Star Wars: The Old Republic“, kehrte aber immer wieder zu „Dragon Age“ zurück. Auch an dem kommenden „Dragon Age: Dreadwolf“ hat die Autorin mitgewirkt.

Während ihrer Arbeit bei BioWare hat sie unter anderem den Zwergen Varric Tethras erschaffen, einer der beliebtesten Charaktere der Reihe. Varric trat zum ersten Mal in dem 2011 erschienenen „Dragon Age 2“ auf. Dabei diente der sarkastische Zwerg mit dem beeindruckenden Brusthaar nicht nur als Party-Mitglied mit seiner treuen Armbrust Bianca, sondern fungierte auch als unzuverlässiger Erzähler des Rollenspiels. Varric kehrte zudem in dem dritten Teil der Reihe, „Dragon Age: Inquisition“, als Begleiter zurück. Kirby schrieb außerdem den Charakter „Sten“, ein Qunari-Begleiter, den die Spieler in „Dragon Age: Origins“ mit auf ihre Reise nehmen können, sowie die bissige Vivienne aus „Dragon Age: Inquisition“.

Der frühere Hauptautor von „Dragon Age“, David Gaider, der BioWare bereits 2016 verließ, zeigte sich über Twitter geschockt von den angekündigten Entlassungen. „Absolut entmutigt über die Nachricht von noch mehr Entlassungen bei BioWare. Nicht nur die Personalreduzierung, sondern auch die Entlassung einiger ihrer ranghöchsten (und wahrscheinlich teuersten) Mitarbeiter, Leute, die mehr Loyalität als diese verdienen.“ Gaider hatte zuvor schon kritisiert, dass die Arbeit der Autoren in der Spieleentwicklung unterbewertet werde.

