Mimimi Games: Shadow Gambit wird das letzte Spiel des deutschen Studios

Der Münchener Entwickler Mimimi Games ist für beliebte Titel wie „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ und „Desperados 3“ bekannt. Nun gab das Team an, dass das gerade veröffentlichte Stealth-Taktikspiel „Shadow Gambit: The Cursed Crew“ das letzte Projekt des Studios sein wird.

Anfang des Jahres hat das Münchener Studio Mimimi Games sein Stealth-Taktikspiel „Shadow Gambit: The Cursed Crew“ vorgestellt, das am 17. August für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC veröffentlicht wurde. Dabei können die Spieler eine alternative Geschichte des Goldenen Zeitalters der Piraterie erleben und die gebotenen Herausforderungen auf unterschiedliche Weisen angehen.

Nun hat der Entwickler angekündigt, in den nächsten Monaten seine Pforten zu schließen. Die Entwicklungsarbeit hätte in den letzten 15 Jahren ihren Tribut gefordert, so das Studio.

Entwickler wird nach 15 Jahren geschlossen

Wie Mimimi Games angibt, wird Shadow Gambit: The Cursed Crew“ das letzte Spiel des Studios sein, während die Arbeiten in den nächsten Monaten heruntergefahren werden. Der Piraten-Titel soll jedoch weiterhin voll unterstützt werden. Das Team arbeite derzeit an einem neuen Patch für alle Plattformen und plane für später in diesem Jahr noch weitere Inhalte für das Spiel.

Related Posts

In einer offiziellen Erklärung gaben die Entwickler an, dass man seit 15 Jahre gerne an Videospielen arbeite und stolz auf das sei, was man erreicht habe. „Gleichzeitig hat die Arbeit an immer ehrgeizigeren Spielen in den letzten anderthalb Jahrzehnten einen hohen persönlichen Tribut für uns und unsere Familien gefordert“, so das Studio. „Nach der Veröffentlichung von Shadow Gambit haben wir beschlossen, dass es an der Zeit war, unser Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen und die Notbremse zu ziehen, anstatt uns auf einen weiteren mehrjährigen Produktionszyklus einzulassen.“

Während die Arbeiten heruntergefahren werden, werde man alles in der Macht stehende tun, um geeignete neue Stellen für alle Mitarbeiter zu finden. Mit der Veröffentlichung von „Shadow Gambit: The Cursed Crew“ war es möglich, einen Bonus an alle Angestellten auszuzahlen, um ihnen den Übergang zu erleichtern. Das Studio bedankt sich zudem bei der Community und den Fans für die Unterstützung.

Quelle: IGN, Gematsu

Weitere Meldungen zu Shadow Gambit: The Cursed Crew.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren