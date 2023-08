Tales of Arise: Offizielle Enthüllung von Beyond the Dawn im nächsten Monat?

Bereits im vergangenen Jahr sicherte sich Bandai Namco Entertainment die Markenrechte an "Tales of Arise: Beyond the Dawn". Aktuellen Gerüchten zufolge könnte die offizielle Ankündigung des nicht näher genannten Projekts auf der Tokyo Game Show 2023 erfolgen.

Ende des vergangenen Monats erreichte uns die Meldung, dass sich der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment die Markenrechte an „Tales of Arise: Beyond the Dawn“ sicherte.

Was sich hinter dem Ganzen im Detail versteckt, ist bis heute unklar. Die Spekulationen reichten von einer Erweiterung zu „Tales of Arise“ über einen direkten Nachfolger bis hin zu einer Anime-Serie oder einem neuen Animationsfilm. Wie sich aktuell abzeichnet, könnte Bandai Namco Entertainment diesbezüglich auf der Tokyo Game Show 2023 im nächsten Monat für Klarheit sorgen.

Wie das Unternehmen bekannt gab, gehört neben Titeln wie „Blue Protocol“, „Sand Land“, „Sword Art Online: Last Recollection“, „Tekken 8“ und „My Hero Ultra Rumble“ auch nämlich „Tales of Arise“ zu den Projekten, die auf der TGS 2023 präsentiert werden.

Eine mysteriöse Ankündigung und ein Geburtstags-Stream

Weiter geht aus der offiziellen Ankündigung von Bandai Namco Entertainment hervor, dass der Publisher die Tokyo Game Show 2023 für eine „mysteriöse Neuankündigung“ nutzen wird. Diese soll am Samstag, den 23. September 2023 um 11 Uhr japanischer beziehungsweise 4 Uhr unserer Zeit vorgenommen werden.

Darüber hinaus ist von einem Geburtstags-Stream zu „Tales of Arise“ die Rede, mit dem das zweite Jubiläum des RPGs im nächsten Monat gefeiert wird. Der besagte Stream findet am 23. September 2023 um 21:15 Uhr japanischer und somit 14:15 Uhr unserer Zeit statt. Spekuliert wird, dass die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment den Geburtstags-Stream nutzen könnten, um „Beyond the Dawn“ endlich offiziell anzukündigen beziehungsweise vorzustellen.

Auch wenn der für „Tales of Arise“ verantwortliche Produzent Produzent Yusuke Tomiwaza seinerzeit darauf hinwies, dass eher nicht mit einem Sequel zum erfolgreichen Rollenspiel zu rechnen ist, wurde in der Vergangenheit immer wieder über einen möglichen Nachfolger spekuliert.

Schließlich zeigten „Tales of Xillia 2“ oder „Tales of Symphonia: Dawn of the New World“ in den letzten Jahren, dass direkte Sequels durchaus im Rahmen des Möglichen liegen. Möglicherweise erfahren wir in ein paar Wochen mehr.

