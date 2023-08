PSN Store Sale: Double Discounts für PS Plus-User

Sony hat einen neuen Sale mit Double Discounts für PS Plus-Mitglieder gestartet. Allerdings gehen die doppelten Rabatte in vielen Fällen mit einer Halbierung der in vorherigen Sales gültigen Preise einher.

Sony hat im PlayStation Store den nächsten Sale gestartet. Diesmal gibt es für PlayStation Plus-Abonnenten wieder doppelte Rabatte. Allerdings sollte dieser Slogan nicht auf die Goldwaage gelegt werden.

Wie die Double Discounts in vielen Fällen funktionieren, zeigt das Beispiel „Far Cry 6“ in der Gold Edition. Der Shooter ist regelmäßig im PSN-Sale vertreten. Während der Preis zuletzt ohne PS Plus-Sonderrabatt auf 24,99 Euro fiel, sind es im neusten Sale mit PS Plus-Rabatt 25,99 Euro. Spieler ohne Mitgliedschaft zahlen 62,99 Euro, sodass der übliche Standardrabatt im Grunde reduziert wurde.

Doch nicht in allen Fällen werden die Preise so gehandhabt. Im Fall der Deluxe Edition von „Sniper Elite 5“ liegt der PS Plus-Preis aktuell bei 35,99 Euro, während Spieler ohne Mitgliedschaft 62,99 Euro statt der sonst üblichen 89,99 Euro bezahlen. Der günstigste Preis ohne PS Plus-Mitgliedschaft lag bei 44,99 Euro.

Borderlands 3, Anno 1800 und mehr

Bei der „Dead By Daylight: Ultimate Edition“ liegt der PS Plus-Preis bei dem Betrag, der in vorherigen Sales ohne Mitgliedschaft gültig war. Statt 69,99 Euro werden derzeit 41,99 Euro (mit Plus) bzw. 55,99 Euro (ohne Plus) verlangt. Ähnlich sieht es bei „Borderlands 3“ aus. Hier werden 9,79 Euro und 39,89 Euro fällig. Beim vorherigen Sale im Juli bezahlten Käufer ohne PS Plus 10,49 Euro, sodass sich zumindest ein kleiner Preisvorteil ergibt.

Etwas mehr sparen können auch Käufer von „It Takes Two“, wenn sie PS Plus ihr Eigen nennen. Statt 39,99 Euro werden 13,59 Euro bezahlt, während der Rabattpreis für Nicht-Mitglieder bei 26,79 Euro liegt. Im vorherigen Sale waren es für alle Spieler 15,99 Euro.

Auch „Anno 1800“ ist wieder mit dabei. Im Juli sank der Preis schon einmal temporär von 39,99 auf 25,99 Euro. Beim heute gestarteten Sale sind es 26,39 Euro für PS Plus-Mitglieder und 33,19 Euro für alle anderen PlayStation-Spieler.

Das war längst nicht alles: Während die offizielle Übersicht in der Webversion des PlayStation Stores in Kürze freigeschaltet werden dürfte, liefert psprices.com wie gewohnt einen ersten Überblick. Mit dabei sind auch viele Erweiterungen, sodass es sich lohnen könnte, sich durch den neusten Sale zu wühlen.

Zusammenfassend kann allerdings gesagt werden: Während PlayStation Plus-Mitglieder hin und wieder auf einen besonderen Preis stoßen, sollten Spieler ohne Mitgliedschaft einen großen Bogen um den aktuellen Sale machen und auf die nächste Verkaufsaktion warten.

Falls es euch nach neuen PS Plus-Spielen dürstet: Die Essential-Spiele für September werden heute Abend angekündigt. Dank eines verlässlichen Leaks scheint das erste der Games bereits festzustehen.

