PS Plus September 2023: Essential-Ankündigung steht bevor – Erstes Spiel bekannt

Der August ist nahezu beendet, was bedeutet, dass die Ankündigung der nächsten PS Plus-Spiele bevorsteht. Sie erfolgt am kommenden Mittwoch. Doch eine kleine Vorschau auf das September-Angebot von Essential liefert schon heute ein Leak, für den sich der meist verlässliche Insider „billbil-kun“ verantwortlich zeichnet.

Alle drei Spiele wurden heute nicht beim Namen genannt. Vielmehr beschränkte sich „billbil-kun“ auf das „Flaggschiff“, bei dem es sich um „Saints Row“ aus dem Jahr 2022 handelt. Gut bewertet wurde der Titel damals nicht, allerdings wurden zwischenzeitlich einige Verbesserungen vorgenommen.

PS Plus im September 2023

Saints Row – PS4, PS5

Veröffentlichung im August 2022

Metascore: 61

User-Score: 2.9

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Die anderen beiden Spiele sind weiterhin ein Geheimnis. Spätestens am Mittwoch werden wir um 17:30 Uhr erfahren, was Sony noch in petto hat.

Freischaltet werden die Neuzugänge für PS Plus Essential voraussichtlich am Dienstag der kommenden Woche gegen 11 Uhr. In der Zwischenzeit können weiterhin die PS Plus Essential-Spiele in Anspruch genommen werden, die Sony im August in die Sammlung brachte.

Neu dabei waren im August „PGA Tour 2K23“, „Dreams“ und „Death’s Door“. Sobald die Spiele im PlayStation Store in Anspruch genommen und in die persönliche Bibliothek gepackt wurden, können sie dauerhaft gespielt werden.

PS Plus Extra und Premium

Während für Essential zumindest das erste Spiel bekannt ist, werden im September auch die Stufen Extra und Premium gefüllt. Die Termine lassen sich vorhersagen, da Sony in der Regel nach einem bestimmten Muster vorgeht. Demnach gelten inklusive Essential die folgenden Ankündigungs- und Freischalttage:

Essential-Ankündigung: 30. August 2023

Essential-Freischaltung: 5. September 2023

Extra/Premium-Ankündigung: 13. September 2023

Extra/Premium-Freischaltung: 19. September 2023

PS Plus Extra- und Premium-Abonnenten müssen im September aber auch auf ein paar Spiele verzichten. Eine entsprechende Übersicht wurde schon im vergangenen September veröffentlicht.

Seit dem vergangenen Jahr liegt PlayStation Plus als dreistufiges Modell vor. Mit Essential kann das grundlegende Angebot schon für 59,99 Euro pro Jahr abonniert werden. Inbegriffen sind monatliche Spiele, der Online-Multiplayer, der Cloud-Speicher und weitere Features.

Ab Extra, das 99,99 Euro pro Jahr kostet, gesellen sich der Spielekatalog und Ubisoft+ Classics hinzu. Zum Preis von 119,99 Euro pro Jahr kommen Spieler in den Besitz von Premium inkl. Klassiker-Katalog, Cloud-Streaming und Testversionen von Spielen als zusätzliche Features.

