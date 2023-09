No Man’s Sky: Update 4.43 steht bereit und behebt weitere Fehler

No Man's Sky:

Auf allen Plattformen wurde die Weltraum-Sandbox "No Man's Sky" mit dem Update 4.43 versehen. Der überschaubare Changelog verrät, welche Fehler dieses Mal behoben wurden.

"No Man's Sky": Die Entwickler von Hello Games behoben weitere Fehler.

Vor wenigen Tagen begingen die Entwickler von Hello Games den siebten Geburtstag von „No Man’s Sky“ mit dem umfangreichen „Echoes“-Update, mit dem sich leider diverse kleine Fehler einschlichen.

Nachdem in dieser Woche bereits der Patch 4.42 veröffentlicht wurde, mit dem sich Hello Games einer Vielzahl von Fehlern annahm, wurde heute das „No Man’s Sky“-Update auf die Version 4.43 veröffentlicht. Mit dem neuen Patch wurde unter anderem der Bug behoben, der dazu führen konnte, dass der Sentinel Interceptor an jeder Absturzstelle sein optisches Erscheinungsbild veränderte.

Auch die Momente, in denen „No Man’s Sky“ beim Bergen vereinzelter Multi-Tools abstürzen konnte, sollen mit dem heutigen Patch der Vergangenheit angehören.

Welche Fehler sonst noch behoben werden, verrät euch der offizielle Changelog.

Das Update 4.43 in der Übersicht

Behoben: Ein Problem, das verhinderte, dass die Traum Arial richtig funktioniert.

Entfernt: Ein pinkfarbener Würfel, der an einigen Dropship-Varianten angebracht war.

Behoben: Ein VR-Kameraproblem mit Autophage-Anpassungen.

Behoben: Ein Problem, das dazu führen konnte, dass Multi-Tools die Farbe ändern.

Behoben: Ein Problem, das dazu führte, dass der Sentinel Interceptor an jedem Absturzort sein Erscheinungsbild geändert hat.

Behoben: Ein Absturz beim Bergen bestimmter Multi-Tools.

Behoben: Ein Vulkan-Absturz auf dem PC.

Im Zuge der Veröffentlichung des neuen Updates rufen die Entwickler von Hello Games die Spielerinnen und Spieler dazu auf, dem Studio weitere Fehler, auf die sie stoßen, zu melden.

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich. Seit dem offiziellen Release im Jahr 2016 wurde die Weltraum-Sandbox mit mehreren umfangreichen Content-Updates versehen, die zahlreiche neue Features beziehungsweise Inhalte mit sich brachten und stets kostenlos angeboten wurden.

Wie die Verantwortlichen von Hello Games kürzlich noch einmal klarstellten, hat das Studio bereits Ideen für weitere Konzepte und Inhalte für „No Man’s Sky“, die auf kurz oder lang realisiert werden sollen.

