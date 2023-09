Off The Grid: Erster Gameplay-Trailer zum Cyberpunk-Battle-Royale veröffentlicht

Off The Grid:

Gunzilla Games hat einen ersten Gameplay Trailer zum Story-Battle-Royale "Off The Grid" veröffentlicht. Das Spiel vermischt PvP und PvE und kombiniert das Ganze mit einer Story von Hollywood-Regisseur Neill Blomkamp.

Das kleine Studio Gunzilla Games hat den ersten Gameplay-Trailer ihres Debüttitels „Off The Grid“ veröffentlicht. Der in einem Cyberpunksetting spielende Battle-Royale-Shooter soll das beliebte Multiplayer-Genre mit Storyelementen verbinden, was bis jetzt in keinem Battle-Royale-Titel so umgesetzt wurde.

Der erste Gameplay-Trailer liefert einen kleinen Vorgeschmack auf das Abenteuer in der dystopischen Welt von Teardrop Island, wo ihr in einen Unternehmenskrieg zwischen drei Glücksspielfirmen geratet. Vor Spielstart müsst ihr euren eigenen Charakter erstellen und eine der drei Fraktionen der Insel wählen, für die ihr kämpfen wollt.

Wie in jedem Battle-Royale ist das Ziel jeder Runde, der letzte Überlebende aus 150 Spielern zu sein. Doch auch die Ambitionen der eigenen Fraktion sind zu berücksichtigen. Dafür gibt es immer wieder Nebenmissionen und Herausforderungen zu meistern, welche die gesamte Gruppe unterstützen. Damit verbindet das Spiel PvP und PvE und kombiniert das Ganze mit einer umfangreichen Story.

Elysium-Regisseur schreibt Story für Off The Grid

Trotz des noch recht kurzen Bestehens des Studios dürfen wir bei „Off The Grid“ durchaus einiges erwarten. Bei „Gunzilla Games“ arbeiten viele erfahrene Entwickler, die bereits bei Shootern wie „Far Cry“, „Gears of War“ oder „Crysis“ eine tragende Rolle eingenommen haben. Für die Story ist „District 9“- und „Elysium“-Regisseur Neill Blomkamp verantwortlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hauptziel der einzelnen Fraktionen ist die Einnahme eines Weltraumaufzugs, welcher zu einer Asteroidenabbauanlage und damit zu einer Quelle unglaublichen Reichtums führt. Die Handlungen der Spieler innerhalb der Battle-Royale-Runden sollen einen Einfluss auf die Story haben.

Weitere Meldungen zum Thema:

Mit welchen erzählerischen Mitteln die Geschichte genau umgesetzt wird, haben die Entwickler noch nicht verraten. Es ist aber von einer 60 Stunden langen narrativen Kampagne die Rede. Einen Releasetermin hat das Spiel noch nicht. Es soll aber wohl noch 2023 für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Weitere Meldungen zu Off The Grid.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren