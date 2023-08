Cyberpunk 2077: Phantom-Liberty-Trailer zeigt von Edgerunner inspirierte Perks

Bei der Opening Night Live auf der Gamescom gab es in der letzten Woche einen neuen Trailer zu dem kommenden „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ zu sehen. Die Erweiterung wird einige neue Funktionen mit sich bringen. So wurden verschiedene Gameplay-Systeme umgekrempelt, so dass es unter anderem nun Fahrzeugkämpfe sowie eine verbesserte Polizei in „Cyberpunk 2077“ gibt.

Mit „Phantom Liberty“ halten zudem eine ganze Reihe neuer Perks Einzug in das Spiel. Wer den Trailer mit Adleraugen verfolgt hat, konnte einige Fähigkeiten entdecken, die von dem beliebten Anime „Cyberpunk: Edgerunners“ inspiriert zu sein scheinen.

CD Projekt bringt Rebecca, Lucy und David ins Spiel

Der Anime „Cyberpunk: Edgerunners“ wurde im letzten Jahr bei Netflix veröffentlicht. Die Show brach eine Welle der Begeisterung los, die auch frischen Schwung in das Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ brachte. Die Serie erzählt die Geschichte des Streetkids David, der sich durch das von Körpermodifikationen besessene Night City schlagen muss und sich entscheidet, als Edgerunner zu arbeiten. Die Show wurde bei den Crunchyroll-Awards in Tokio als „Anime des Jahres“ ausgezeichnet.

Nun scheint CD Projekt eine kleine Hommage an die beliebten Charaktere der Serie in ihr Spiel eingebaut zu haben. Im letzten Trailer sind für wenige Sekunden einige Perks zu sehen, deren Symbole die Figuren Rebecca, Lucy und David zeigen. Die Perks sind in dem Video ab der 1-Minuten- und 5-Sekunden-Marke zu sehen. Rebecca wird mit ihrer Schrotflinte in der Kategorie „Körper“ gezeigt, während sich Lucy mit Monowires in der Kategorie „Intelligenz“ befindet. David ist mit seiner ikonischen Jacke oben mittig in der Kategorie „Technische Fähigkeit“ abgebildet.

„Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ wird am 26. September 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Einige der neuen Funktionen der Erweiterung sollen laut den Entwicklern auch für das Grundspiel erscheinen. Diese werden mit dem Update 2.0 zum Spiel hinzugefügt. Wann die Nutzer den Patch erwarten können, ist derzeit noch nicht bekannt.

