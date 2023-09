Mortal Kombat 1: Roster-Leak dank früher Switch-Version

Im Fall von "Mortal Kombat 1" kam es zu einem Leak, der offenbar das Start-Roster und die Kameos enthüllt. Erscheinen wird das neuste Werk der NetherRealm Studios in zwei Wochen für Konsolen und PC.

„Mortal Kombat 1“ steht kurz vor der Veröffentlichung. Der Launch erfolgt in zwei Wochen mit zahlreichen Kämpfern, von denen die meisten bereits beim Namen genannt wurden, jedoch nicht alle.

Die Kämpferriege ist nun offenbar Teil eines Leaks, der in den „Mortal Kombat“- und „Mortal Kombat“-Leaks-Subreddits gepostet wurde. Gleiches gilt für die vollständige Liste der Kameos.

Nachfolgend sind Bildschirmfotos verlinkt, die auf Reddit auftauchten und die Kämpferauswahl zeigen sollen:

Switch-Version wohl weniger beeindruckend

Die Roster-Angaben stammen offensichtlich von einer geleakten Kopie der Nintendo Switch-Version, die laut der Angabe des Reddit-Nutzers „rearisen“ technisch betrachtet keinen allzu guten Eindruck macht.

Unter anderem schreibt er: „Das Spiel kehrt kämpferisch zu seinen Wurzeln zurück. Die Lags und das Screen-Tearing sind am schlimmsten zu Beginn und am Ende der Cutscenes und vor den Story-Kämpfen. Ja, das Gameplay ist gut, nur ein bisschen pixelig in der Auflösung.“

Da „Mortal Kombat 1“ noch zwei Wochen von der Veröffentlichung entfernt ist und Day-One-Patches keine Seltenheit mehr sind, könnten an der Switch-Version noch einige Last-Minute-Verbesserungen vorgenommen werden.

„Mortal Kombat 1“ wird natürlich nicht nur für die Switch veröffentlicht, sondern auch für die PS5. Fans können eine Standardversion für 74,99 Euro* vorbestellen. Mehr zu bieten hat die Premium Edition zum Preis von 99,99 Euro*. Sie umfasst unter anderem das Kombat-Pack sowie einen früheren Zugriff auf das Spiel.

„Mortal Kombat 1“ wird von NetherRealm Studios entwickelt, während Warner Bros. Games als Publisher in Erscheinung tritt. Der Titel erscheint am 19. September 2023 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC via Steam und Epic Games Store.

