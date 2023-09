The Chant: Gratis-DLC „The Gloom Below“ angekündigt – Termin und ein stimmiger Trailer

Unter dem Namen "The Gloom Below" kündigten die Entwickler von Brass Token einen DLC zu ihrem Thriller "The Chant" an. Die Geschichte des DLCs setzt nach den Geschehnissen des Hauptspiels ein und wird im offiziellen Launch-Trailer thematisiert.

Auch wenn der Psycho-Thriller „The Chant“ die Erwartungen im vergangenen Jahr nicht ganz erfüllen konnte, liefern die Entwickler von Brass Token den Spielerinnen und Spielern weitere Inhalte.

Wie das Studio bekannt gab, wurde in den letzten Monaten am „The Gloom Below“ genannten Gratis-DLC gearbeitet, dessen Geschichte nach den Geschehnissen des Hauptspiels einsetzt. Begleitet wurde die Ankündigung des am 12. September 2023 erscheinenden DLCs vom offiziellen Launch-Trailer, in dem etwas näher auf die Handlung der Mini-Erweiterung eingegangen wird.

Wer „The Chant“ bisher nicht abgeschlossen haben sollte, sollte aufgrund von Story-Spoilern allerdings darauf verzichten, sich den Launch-Trailer zu „The Gloom Below“ anzuschauen.

Das Abenteuer von Jess und Kim geht weiter

Die Geschichte des DLCs rückt die beiden aus dem Hauptspiel bekannten Charaktere Jessica und Kim in den Mittelpunkt, die, obwohl sie die Prüfungen von Glory Island überlebt haben, in die Tiefen einer „Verschmelzung zwischen der realen Welt und The Gloom“ hineingezogen werden. Dort stehen die beiden Charaktere vor der Aufgabe, das Herz von The Gloom zu zerstören.

Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten Jessica und Kim mit der Familie Anton zusammen und versuchen, ihrem Schicksal zu entgehen, indem Sie neue Waffen herstellen und ihre Fähigkeiten verbessern. „Während Ihr Verstand angegriffen wird, müssen Sie sich durch gefährliche Begegnungen kämpfen und die Zutaten sammeln, die Sie benötigen, um das Herz von The Gloom zu zerstören“, so die offizielle Beschreibung des DLCs weiter.

„Diese Erweiterung bietet eine herausfordernde neue Struktur, die den Wiederspielwert und das Experimentieren zum Überleben fördert“, heißt es abschließend.

„The Chant“ ist für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Ob der Thriller einen genaueren Blick wert ist, verraten wir euch in unserem ausführlichen Test.

