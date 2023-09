Ad Infinitum: Trailer zum düsteren Horror-Titel liefert Eindrücke aus der Geschichte

Nach mehreren Jahren der Entwicklung wurde das Psycho-Horror-Abenteuer „Ad Infinitum“ vom Berliner Studio Hekate fertiggestellt und wird in der nächsten Woche für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Wenige Tage vor dem offiziellen Release von „Ad Infinitum“ stellten die Entwickler einen weiteren Trailer bereit, in dem uns neue Spielszenen und Eindrücke aus der Handlung des Horror-Titels geliefert werden.

Die Geschichte von „Ad Infinitum“ dreht sich um das tragische Schicksal eines jungen deutschen Soldaten, der von den Schrecken, die er im Ersten Weltkrieg erlebte, heimgesucht wird.

Wie das Ganze in der Praxis aussieht, verdeutlichen die Gameplay-Szenen im neuen Trailer.

Durchbrecht einen teuflischen Kreislauf

In „Ad Infinitum“ stehen die Spielerinnen und Spieler in der Rolle des besagten Soldaten vor der Aufgabe, einen teuflischen Kreislauf zu durchbrechen. Während sein Geist zwischen den Erinnerungen an sein Elternhaus und die Schützengräben an der Front hin und her springt, versucht ihr, einen Ausweg aus diesem endlosen Kreislauf des Leidens zu finden.

„Unaussprechliche Albträume werden in den Tiefen deines Geistes lebendig. Um den Todesfallen und furchterregenden Kreaturen zu entkommen, musst du jedes Monster verstehen und die Rätsel lösen, die sich dir in den Weg stellen. Von blinden Dämonen, die deine leisesten Schritte hören können, bis hin zu deformierten Puppen, die sich im Dunkeln bewegen – der Schrecken lauert hinter jeder Ecke“, führen die Entwickler von Hekate zu ihrem neuen Projekt aus.

„Ad Infinitum“ erscheint am nächsten Donnerstag, den 14. September 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Wer die „Nightmare Edition“ erwirbt, kann bereits am 12. September 2023 loslegen. Neben dem Vorabzugriff umfasst die „Nightmare Edition“ den Original-Soundtrack des Spiels und ein digitales Artbook.

Nachdem die Entwicklung von „Ad Infinitum“ im Jahr 2015 begann, übernahm Hekate die Entwicklung im Jahr 2017 und stellte das Horror-Abenteuer fertig.

