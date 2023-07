Ad Infinitum: Der Releasetermin und ein schauriger Trailer zum deutschen Psycho-Horror

In dieser Woche bekam der First-Person-Horror "Ad Infinitum" einen konkreten Releasetermin spendiert. Passend dazu stellten die Entwickler von Hekate einen schaurigen neuen Trailer bereit, mit dem auf die Möglichkeit hingewiesen wird, den Horror-Titel vorzubestellen.

Da das Berliner Entwicklerstudio Hekate noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff benötigte, wurde der psychologische Horror-Titel „Ad Infinitum“ vom April auf den September dieses Jahres verschoben.

Zum Wochenabschluss spendierten Hekate und der Publisher Nacon dem First-Person-Horror einen handfesten Releasetermin und gaben bekannt, dass „Ad Infinitum“ ab dem 14. September 2023 erhältlich sein wird. Passend zur Enthüllung des finalen Releasetermins wiesen die beiden Studios auf die Möglichkeit hin, den Horror-Titel vorzubestellen.

Passend dazu steht ein neuer Trailer zu „Ad Infinitum“ zur Ansicht bereit, der schaurige neue Eindrücke aus dem Horror-Abenteuer liefert.

Psycho-Horror aus Deutschland

Offiziellen Angaben zufolge zieht „Ad Infinitum“ die Spielerinnen und Spieler in den verdrehten und gestörten Geist eines deutschen Soldaten, der aufgrund der schrecklichen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg von Halluzinationen heimgesucht wird. Verloren zwischen Realität und Illusion trägt der junge Soldat einen Kampf gegen sich selbst aus.

Weiter führen die Entwickler von Hekate zur Spielerfahrung des psychologischen Horror-Titels aus, dass ihr in „Ad Infinitum“ diesen surrealen, vom Krieg gezeichneten Alptraum voller Schmerz, Verzweiflung und Korruption überwinden müsst, während ihr um euer Überleben und euren Verstand kämpft.

Neben der Standard-Version von „Ad Infinitum“ wird auch eine Sonderausgabe veröffentlicht, die unter dem Namen „Nightmare Edition“ angeboten wird. Neben dem Hauptspiel umfasst die „Nightmare Edition“ den Original-Soundtrack des Spiels, ein digitales Artbook mit Eindrücken aus der Entwicklung beziehungsweise dem Spiel an sich und einen 48-stündigen Vorabzugriff. Somit dürfen Käufer der Sonderausgabe bereits am 12. September 2023 loslegen.

Related Posts

„Ad Infinitum“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Erstmals angekündigt wurde der Horror-Titel bereits im Jahr 2015. Allerdings sorgten Probleme in der Entwicklung und ein Studiowechsel dazu, dass das Projekt 2017 bei Hekate landete und seitdem von dem in Berlin ansässigen Studio entwickelt wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Ad Infinitum.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren