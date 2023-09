One Piece Pirate Warriors 4: Erste Charaktere des neuen DLCs sind bekannt

Erst kürzlich haben Bandai Namco und Omega Force einen zweiten Character Pass für „One Piece: Pirate Warriors 4“ enthüllt. Der Character Pass wird in drei Wellen veröffentlicht, bei denen es jeweils drei neue, spielbare Charaktere geben soll.

Bislang wurde nur Ruffy während des Onigashima-Kampfs gezeigt. Doch nun haben die Verantwortlichen die beiden anderen Charaktere und weitere Inhalte vorgestellt, die mit der ersten DLC-Welle auf uns zukommen.

Yamato und Kaido stoßen zu One Piece: Pirate Warriors 4

Die erste Welle dreht sich rund um den Kampf auf Onigashima während des Wano-Kuni-Arc. Dementsprechend dürfen Yamato und Kaido nicht als spielbare Charaktere fehlen.

In einem Trailer gibt es bislang nur Yamato in Aktion zu sehen. Yamato hat von einer Teufelsfrucht gegessen, der Inu Inu no Mi, Modell: Okuchi no Makami. Dadurch kann sich Yamato in ein wolfsähnliches Wesen verwandeln.

Kaido und Yamato sind Teil des „The Battle of Onigashima Pack“, für das es allerdings immer noch kein Erscheinungsdatum gibt. Zusätzlich wird es drei unterschiedliche Episoden geben, von denen die erste jetzt vorgestellt wurde.

In „Additional Episode #1: ‚Yamato’s Logbook‘ & Soul Sea Map 1“ begeben wir uns auf die Reise mit Yamato. Die Episode kann entweder einzeln oder als Paket mit den anderen beiden Episoden erworben werden.

Die Episode erlaubt es Spielern und Spielerinnen, neue Skills zu lernen, die alten zu verbessern und die spielbaren Charaktere über ihre Statuswerte hinaus zu leveln. Auch hier gibt es kein Erscheinungsdatum.

„One Piece: Pirate Warriors 4“ ist bereits seit März 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erhältlich.

