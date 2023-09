System Shock Remake: ESRB-Alterseinstufung deutet auf baldigen Konsolen-Release hin

Die amerikanische Alterseinstufung vom „System Shock“-Remake liegt vor. Geht es nach der ESRB, dann richtet sich der RPG-Shooter an Spieler mit einem Mindestalter von 17 Jahren.

Schüsse, Explosionen, Blutspritzer

So begründet die Organisation ihre Altersempfehlung: „Die Kämpfe werden durch realistische Schüsse, Explosionen und Blutspritzer-Effekte untermalt. Einige Waffen lassen Feinde in Blut und Eingeweiden explodieren. Die Spieler können auch Leichen schweren Schaden zufügen (d. h. Post-Mortem-Schaden), was dazu führt, dass abgetrennte Körperteile auf dem Boden liegen bleiben.“

Zudem wird ein Rätsel beschrieben, bei dem der Spieler einen abgetrennten menschlichen Kopf finden muss. Generell sind an vielen Schauplätzen Blutlachen oder Eingeweiden zu sehen.

Meistens dauert es bis zum Release nicht mehr lange, nachdem die Alterseinstufung vorgenommen wurde. Daher könnte Publisher Prime Matter den genauen Termin bald bekanntgeben. Sobald das geschehen ist, werden wir euch schnellstmöglich darüber informieren.

Die Neuauflage befindet sich für PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One in Entwicklung. Auf dem PC kann „System Shock“ wiederum schon seit dem 30. Mai gespielt werden.

Die eingereichten Rezensionen sind sehr positiv ausgefallen. Zum Beispiel schreibt einer der zufriedenen Nutzer: „Eine getreue Neuverfilmung, die eindeutig mit Liebe und echtem Verständnis für ihr Publikum gemacht wurde.“

Bei Steam beträgt der Preis 39,99 Euro. Außerdem ist eine Demo verfügbar. Wie viel das Game auf den Konsolen kosten wird und ob hier ebenfalls eine Demo geplant ist, wissen wir noch nicht.

