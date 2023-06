System Shock Remake: Nightdive liefert Status-Update zum Release der Konsolen-Version

Ende des vergangenen Monats wurde das Remake zum Shooter-Klassiker "System Shock" für den PC veröffentlicht. In einem aktuellen Kickstarter-Beitrag lieferten uns die Entwickler der Nightdive Studios ein kurzes Update zu den ebenfalls geplanten Konsolen-Versionen.

Nach einer weiteren kurzfristigen Verschiebung erschien das Remake zum 1994 veröffentlichten Shooter-Klassiker „System Shock“ vor wenigen Tagen für den PC.

Doch was ist eigentlich mit den ebenfalls geplanten Konsolen-Versionen? Dahingehend lieferten uns die verantwortlichen Entwickler der Nightdive Studios in dieser Woche ein kleines Status-Update und räumten ein, dass sich Spielerinnen und Spieler auf den Konsolen noch ein wenig in Geduld üben müssen.

Laut dem Studio machen die Konsolen-Versionen des „System Shock Remakes“ zwar eine gute Figur, setzen allerdings noch ein wenig Arbeit voraus, ehe sie zur Zertifikation eingereicht werden können.

„Die Konsolen-Versionen laufen reibungslos, benötigen jedoch noch einige Runden QA-Unterstützung, bevor wir mit der Zertifizierung fortfahren können“, so die Entwickler.

PC-Spieler sind vom Remake begeistert

Was das Ganze für einen möglichen Releasetermin für die Konsolen bedeutet, ließen die Nightdive Studios leider offen. Sollte auf den Konsolen technisch allerdings die gleiche Kost geboten werden wie auf dem PC, dürfen sich auch PlayStation- und Xbox-Nutzer auf ein hochwertiges Remake freuen.

Wie sich den Nutzerrezensionen auf Steam entnehmen lässt, kommt das Remake bei der Community nämlich sehr gut an und bringt es nach mehr als 2.200 Nutzerwertungen auf das Rating „Sehr positiv“. Vor allem die Tatsache, dass die Nightdive Studios dem 1994 veröffentlichten Original spielerisch treu blieben und weitestgehend auf moderne Elemente verzichteten, wurde von der Community sehr positiv aufgenommen.

Ebenfalls gelobt werden die technische Umsetzung, die zwar mit einer überarbeiteten Grafik versehen wurde, die Atmosphäre des Klassikers laut den Nutzern aber weiterhin perfekt einfängt. Positive Eindrücke, die hoffentlich auch für die Konsolen-Versionen gelten.

Sollten die Nightdive Studios der Konsolen-Umsetzung des „System Shock Remakes“ einen handfesten Releasetermin spendieren, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Warum „System Shock“ auch heute noch einen Blick wert ist, verraten wir euch bis dahin in unserer Vorschau zum Remake.

