System Shock: Die Veröffentlichung des Remakes wurde verschoben

Das Remake des Shooter-Klassikers "System Shock" verschiebt sich. Für die Konsolen gibt es noch keinen konkreten Erscheinungszeitraum, während der PC in wenigen Monaten versorgt werden soll.

Zuletzt hatten der Publisher Prime Matter und das Entwicklerteam der Nightdive Studios noch mit einer März-Veröffentlichung des Remakes von „System Shock“ geplant. Jedoch hat man sich in der Zwischenzeit für eine Verschiebung entschieden.

Man hat sich ein wenig übernommen

Fortan soll „System Shock“ am 30. Mai 2023 für den PC (via Steam, Epic Games Store und GOG) veröffentlicht werden. Für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die Xbox One soll die Neuauflage zu einem späteren Zeitpunkt folgen, wobei sich die Konsolenversionen „im Zeitrahmen“ befinden.

„Wir hatten gehofft, das Spiel bis Ende März auf den Markt zu bringen, aber es stellte sich heraus, dass es geradeso außerhalb unserer Reichweite lag“, heißt es in einem offiziellen Statement. „Wir sind doch nur Menschen (nicht wie Shodan!)“

Die Entwickler benötigen noch etwas mehr Zeit, um zumindest die PC-Version zeitnah fertigzustellen. Einen groben Erscheinungszeitraum für die Konsolenfassungen haben die Verantwortlichen nicht mitgeteilt. Somit werden wir euch auf den aktuellen Stand bringen, sobald die Nightdive Studios entsprechende Informationen bekanntgeben.

Quelle: Gematsu

