Sonic Superstars: SEGA veröffentlicht Musikvideo mit Eindrücken von der Pinball Carnival Zone

Um die Spannung vor dem Launch von “Sonic Superstars” am 17. Oktober 2023 weiter ankurbeln zu können, hat SEGA ein Video mit Musik des Komponisten Rintaro Soma veröffentlicht.

Im unten eingebetteten Musikclip sind Töne von den Northstar Inseln und insbesondere aus Akt 1 der Pinball Carnival Zone enthalten. Sie sollen Fans einen Eindruck von der Klanglandschaft des Spiels ermöglichen.

Im Gegensatz zu “Frontiers” folgt “Sonic Superstars” dem traditionellen Ansatz eines 2D-Side-Scrolling-Plattformers. Allerdings setzt sich der Titel von “Sonic Mania” ab, indem er auf eine ansprechende 3D-Grafik und einen Vier-Spieler-Koop-Modus mit den bekannten Charakteren wie Sonic, Tails, Amy und Knuckles zurückgreift. Zudem punktet das Spiel mit komplett neue Zonen – ohne Wiederholungen aus älteren Titeln.

Classic-Skin für Amy Rose

Fans von Sonic haben bereits die Möglichkeit, “Sonic Superstars” vor dem Launch zu bestellen. Möglich ist das sowohl im PlayStation Store als auch bei Händlern wie Amazon* (momentan mit 12 Prozent Rabatt).

Zusätzlich erhalten alle Newsletter-Abonnenten bis zum 31. Januar 2024 einen komplett überarbeiteten Classic-Skin für Amy Rose als Bonusgeschenk. Die genauen Bedingungen zur Teilnahme sind auf der offiziellen Website von „Sonic Superstars“ nachlesbar.

“Sonic Superstars” erscheint am 17. Oktober 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Weiteres Gameplay wird voraussichtlich am 21. September 2023 zu sehen sein, da an diesem Tag eine Sega-News-Sendung ausgestrahlt wird.

Zunächst können sich Fans mit einem Vorgeschmack auf die Klänge von “Sonic Superstars” beschäftigen:

