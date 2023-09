The Crew Motorfest: Jetzt 5 Stunden gratis testen und erste Reviews

The Crew Motorfest:

Unentschlossene Spieler haben vom 14. bis zum 17. September 2023 die Möglichkeit, “The Crew Motorfest” fünf Stunden lang kostenlos zu testen. Nach der Testphase können freigeschaltete Gegenstände und Fortschritte in die Vollversion übernommen werden. Auch die ersten Testergebnisse sind da.

Nach dem Frühstart am vergangenen Montag erfolgte heute der offizielle Launch von Ubisofts Open-World-Rennspiel-Action “The Crew Motorfest”. Wer vor dem Kauf zunächst einmal selbst herausfinden möchte, ob der Titel den eigenen Erwartungen gerecht wird, kommt ebenfalls auf seine Kosten.

Vom 14. bis zum 17. September 2023 haben Spieler die Möglichkeit, „The Crew Motorfest“ fünf Stunden lang ohne Kosten zu spielen und auszuprobieren. Während dieser Testphase freigeschaltete Gegenstände sowie Fortschritte können nach dem Kauf der Vollversion übernommen werden und bleiben somit erhalten.

Für den Bezug der Testversion von “The Crew Motorfest” muss lediglich der Produkteintrag des Racers im PlayStation Store aufgerufen werden, wo neben dem Kauf der Vollversion die Schnupperfassung gewählt werden darf.

Das sagen die Tester zu The Crew Motorfest

Auf Metacritic sieht es mit Tests zu “The Crew Motorfest” noch recht überschaubar aus. Derzeit sind drei Reviews gelistet, die aufgrund einer nötigen Mindestzahl noch keinen Metascore ergeben.

Die ersten Meinungen klingen nicht rundum vielversprechend und sind zum Teil widersprüchlich. Laut Gamesradar (4/5) erwartet die Spieler ein Rennspiel, das im Laufe der Spielzeit immer mehr an Qualität gewinnt. “Auch wenn es ihm an Originalität fehlt, ist es in vielerlei Hinsicht besser als Forza Horizon 5″, schreibt die Publikation.

Laut TRG (3/5) werden die “große Vielfalt an Ereignissen und die atemberaubende Präsentation” unter anderem durch ein unbefriedigendes Handling-Modell beeinträchtigt, während Metro Game Central (5/10) meint, dass “The Crew Motorfest” trotz einzigartiger Ideen nicht an den Spaß und die Vielfalt von “Forza Horizon 5” heranreicht.

„The Crew Motorfest“ ist – abgesehen vom Early Access – seit heute auf den Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und One sowie PC via Ubisoft Store und Epic Games Store spielbar.

Einen Grafikvergleich könnt ihr euch nachfolgend anschauen:

