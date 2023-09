Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged: Modi wie Elimination, Drift Master und mehr vorgestellt

Im Oktober kommen mehrere AAA-Blockbuster in den Handel. Doch auch Spiele, die in den vergangenen Monaten eher in den Hintergrund rückten, sind dabei. Als Beispiel kann “Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged” genannt werden. Mit einem Trailer rufen die Entwickler das Rennspiel zurück in die Erinnerung der Spieler.

Das neue Video zu “Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged” umfasst einige Gameplay-Szenen und liefert einen Vorgeschmack darauf, was Spieler vom neuen Teil erwarten können. Erneut geboten werden Spielzeugauto-Rennen mit physikalischen Mechanismen. Allerdings gibt es diesmal zusätzliche Elemente und Sprünge.

Der Fokus des Videos liegt auf den unterschiedlichen Modi, die im Titel vorhanden sind: Elimination, Drift Master, Waypoint sowie Clash Derby und Grab the Gears, wo Zahnräder gesammelt werden müssen, um Punkte zu generieren.

Einzelspieler-Story, Track Builder und weitere Features

Hinzu kommen eine Einzelspieler-Story und ein Track Builder für Fans der Streckenerstellung. Im storybasierten Karrieremodus stehen vier einzigartige Charaktere zur Verfügung, während der neue Streckeneditor zusätzliche Spezialmodule und Funktionen bietet, um eine größere Vielfalt an erstellten Strecken zu erreichen.

Mit dem Update des Lackierungs-Editors wird wiederum der Sticker-Editor eingeführt, mit dem Muster und Formen kreiert sowie gespeichert und geteilt werden können.

Wir konnten bereits einen Blick auf “Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged” werfen. Franzi kam zu dem Schluss, dass Spieler durch die zusätzlichen Aspekte des Arcade-Racers noch mehr Motivation verspüren werden, sich intensiv mit dem Spiel zu beschäftigen.

Der Skill-Baum bietet dabei die Möglichkeit, euer bevorzugtes Fahrzeug individuell anzupassen und etwaige Schwächen auszumerzen. Allerdings sei es bedauerlich, feststellen zu müssen, dass der Überraschungseffekt bei den Fähigkeiten nach kurzer Zeit verblasst. Den kompletten Vorschaubericht könnt ihr euch hier anschauen.

“Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged” kommt am 19. Oktober 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC auf den Markt. Nachfolgend ist der neuste Trailer eingebettet:

