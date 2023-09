Titanfall 2: Erstes Update seit Jahren macht Shooter wieder spielbar

Nach einigen Jahren der Stille rund um den beliebten Shooter „Titanfall 2“ hat Entwickler Respawn Entertainment nun überraschend ein Update veröffentlicht, das einen Begeisterungssturm bei Fans des Franchise ausgelöst hat. Der Nachfolger des ebenfalls hochgelobten „Titanfall“ erschien bereits 2016, konnte aber aufgrund der großen Konkurrenz auf dem Shooter-Markt nicht den erhofften Erfolg verzeichnen.

In den letzten Jahren war das Spiel, das für viele eine der besten Solokampagnen und einen der besten Multiplayer besitzt, online so gut wie unspielbar. Die Server waren miserabel und zahlreiche DDOS-Angriffe machten den Entwicklern bei Respawn zusätzlich das Leben schwer.

Das neue unangekündigte Update hat diese Probleme aus der Welt geschafft, was sich auch direkt in den Spielerzahlen abgezeichnet hat. Über 20.000 Spieler gleichzeitig im Online-Modus alleine auf dem PC, Tendenz steigend, sprechen für sich. Neben der Spielstabilität beinhaltet das Update zusätzlich noch einige Neuerungen.

Hinweise auf neues Titanfall oder Kollaboration mit Apex Legends

Neben ein paar neuen und alten Spielmodi, verbesserter Waffenrotation und überarbeiteten Maps wurden auf verschiedenen Kartenbereichen Nessie-Plüschtiere hinzugefügt. Hierbei handelt es sich um das Maskottchen aus Respawns anderem großen Shooter-Titel „Apex Legends“, der ebenfalls in der Welt von „Titanfall“ spielt.

Was das nun genau bedeutet, kann aktuell nur spekuliert werden. Naheliegend ist eine Art Kooperation zwischen den beiden Shootern. Schließlich wurden bereits in der Vergangenheit immer mal wieder Inhalte aus den „Titanfall“-Spielen zu „Apex Legends“ hinzugefügt, wie beispielsweise Maps oder Gameplay-Mechaniken. Eine saisonales Event für „Apex“ scheint also am wahrscheinlichsten.

Aber auch ein neuer „Titanfall“-Ableger wäre durchaus möglich. Schließlich wurde in der Vergangenheit bereits häufiger darüber geredet, dass „Apex Legends“ in ein mögliches „Titanfall 3“ implementiert werden könnte.

Ein dritter Teil befand sich ja sogar einige Monate in der Entwicklung, wurde aber von Respawn wieder gecancelt – mit der Begründung, sie würden die Zukunft ihrer Shooter mehr im Battle-Royale-System sehen, wie es bei „Apex Legends“ zur Anwendung kommt. Diese neue Update hat aber die Hoffnung auf eine Wiedergeburt von „Titanfall 3“ bei den Fans entfacht.

Der zweite Teil ist immerhin schon am 28. Oktober 2016 erschienen und auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC jetzt wieder richtig spielbar. Was genau es mit dem überraschenden Update auf sich hat, wird sich aber erst noch zeigen. Fans dürfen auf jeden Fall weiteren „Titanfall“-Content in Zukunft erwarten.

