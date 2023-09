Final Fantasy VII Rebirth: Weitere 30 Minuten Gameplay und Minispiel-Trailer

Square Enix hat in den letzten Tagen den Vorhang gelüftet und zahlreiche Informationen zu dem kommenden Rollenspiel „Final Fantasy VII Rebirth“ enthüllt, das am 29. Februar 2024 für die PlayStation 5 erscheinen wird. Im Rahmen der Tokyo Game Show haben die Verantwortlichen auch Gameplay präsentiert, das einen Einblick in das Kampfsystem und weitere Mechaniken gewährt.

Eine Masse an Inhalten

Inzwischen hat der Publisher ein weiteres Video veröffentlicht, das das Bühnenevent von der japanischen Messe zeigt. In diesem hatte man weitere 30 Minuten Gameplay aus den Grassländern gezeigt sowie einen Trailer zu einigen Minispielen vorgestellt. Unter anderem werden das Mog-Haus, das Kartenspiel „Queen’s Blood“, die Chocobo-Zucht und ein Klavierspiel präsentiert.

Des Weiteren kann man sich die Ausführungen des Directors Naoki Hamaguchi zu Gemüte führen, der in aller Ruhe die Inhalte erklärt, die die die Spieler in den Grassländern erwarten können. Nachdem Cloud und seine Kameraden Midgar verlassen haben, finden sie sich in dieser Umgebung wieder, die überaus weitläufig ist.

Damit ihr die entsprechenden Szenen in dem langen Video findet, solltet ihr folgende Zeiten auswählen:

Gameplay ab 28:59

Minispiel-Trailer ab 1:04:08

Klavier-Gameplay ab 1:09:23

Mit „Final Fantasy VII Rebirth“ bekommen die Spieler den zweiten Teil der Remake-Trilogie geboten, die den Rollenspiel-Klassiker in einem modernen Gewand zu neuem Leben erweckt.

