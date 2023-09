FIFA: Spiele zum EA FC 24-Launch aus den digitalen Stores entfernt

Die “FIFA”-Reihe wird offenbar komplett vom Markt verschwinden. In den digitalen Stores sind die Spiele bis hin zu “FIFA 23” nicht mehr erhältlich. Die Entfernung erfolgte auf Wunsch von Electronic Arts.

Mit dem Launch von “EA Sports FC 24” rückt die “FIFA”-Marke mehr in den Hintergrund als zunächst vermutet. Die Fußballspiele, die bisher unter diesem Label liefen, können nicht mehr in den digitalen Stores gekauft werden. Inbegriffen ist der PlayStation Store.

Gelistet sind Serienteile wie „FIFA 22“ oder “FIFA 23” weiterhin. Allerdings ist statt des Kauf-Buttons lediglich der Hinweis zu sehen, dass die Spiele angekündigt wurden. Ebenfalls ist es weiterhin möglich, sie auf die Wunschliste zu packen, was nach dem Wegfall der Kaufoption wenig Sinn ergibt. Eine Ausnahme bilden ein paar DLC-Inhalte.

Entfernung auf Wunsch von Electronic Arts

Während im PlayStation keine weiteren Erklärungen zum Ende des Verkaufs erfolgen, ist der Produkteintrag auf Steam konkreter. Dort heißt es: “Auf Anfrage des Publishers ist EA Sports FIFA 23 nicht mehr auf Steam gelistet und wird nicht mehr in der Suche erscheinen.“

Laut SteamDB wurde das Spiel bereits am 21. September 2023 entfernt, also einen Tag, bevor Electronic Arts den Nachfolger “EA Sports FC 24” in den Early Access brachte.

Related Posts

Auslöser der Entfernung der Spiele von “FIFA 14” bis “FIFA 23” ist das Scheitern der Zusammenarbeit zwischen der FIFA und EA, auch wenn es ein wenig überrascht, dass die Lizenz rückwirkend entzogen oder nicht mehr wahrgenommen wird. Eine weitere Möglichkeit wäre es, dass EA Sports die Marke “FIFA” aus dem Gedächtnis der Spieler entfernen möchte.

Es bleibt aktuell noch die Option, über EA Play auf “FIFA 22” und “FIFA 23” zuzugreifen. Allerdings könnte es fortan dauerhaft nicht mehr möglich sein, diese Titel zu erwerben. Es sei denn, es findet sich im Handel noch ein Exemplar auf Disk.

Im Fall von “FIFA 23” scheinen die Regale weiterhin gut gefüllt zu sein. Und auch Digitalkäufer, die ein “FIFA”-Spiel besitzen, dürfen den Download weiterhin tätigen.

Das könnte euch ebenfalls zum Thema interessieren:

Während “EA Sports FC 24” erst ab dem 29. September 2023 in den allgemeinen Verkauf geht, ist der frühe Zugang seit dem 22. September 2023 für alle Besitzer der Ultimate Edition verfügbar. Auch der eingeschränkte Frühstart über EA Play wurde freigeschaltet.

Weitere Meldungen zu EA Sports FC 24, FIFA 23.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren