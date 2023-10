Marvel’s Spider-Man 2: Sony kündigt weiteres PS5-Bundle an

Nachdem es Sony Interactive Entertainment Anfang des Jahres endlich gelang, die Lieferengpässe der PlayStation 5 zu überwinden, möchte das Unternehmen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft offenbar nichts dem Zufall überlassen.

Nachdem kürzlich bereits ein neues Bundle, bestehend aus der PlayStation 5 und Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „EA Sports FC 24“ veröffentlicht wurde, kündigte der japanische Konzern heute das nächste Bundle an. Dieses liefert euch neben einer PlayStation 5-Konsole einen Download-Code zu Insomniac Games‘ Action-Titel „Marvel’s Spider-Man 2“ und wird am 20. Oktober 2023 veröffentlicht.

Weitere Details wie der Preis wurden bisher zwar nicht genannt, dieser dürfte wie bei anderen Bundles aber wohl bei rund 620 Euro liegen. Ebenfalls offen ist noch, ab wann die Vorbestellungen des „Marvel’s Spider-Man 2“-Bundles möglich sein werden. Sollten weitere Informationen bestätigt werden, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Da es sich bei „Marvel’s Spider-Man 2“ zweifelsohne um einen der größten Veröffentlichungen im Weihnachtsgeschäft 2023 und somit den wichtigsten PS5-Titel des Jahres handeln dürfte, kommt die Ankündigung des neuen Bundles sicherlich nicht überraschend. Wer es etwas auffälliger mag, findet im PlayStation Direct-Store weiterhin das bereits im Juli vorgestellte und seit dem 1. September 2023 erhältliche Limited Edition-Bundle.

Enthalten sind eine PlayStation 5 sowie ein DualSense-Controller im Design von „Marvel’s Spider-Man 2“ sowie ein Download-Code des Action-Titels. Weitere Details und die Möglichkeit, euch das 659,99 Euro teure Bundle zu sichern, findet ihr hier. Während der DualSense-Controller und die PS5-Hardware-Cover zu „Marvel’s Spider-Man 2“ innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren, kann die Collector’s Edition zum ambitionierten Superhelden-Abenteuer weiterhin vorbestellt werden.

Enthalten sind unter anderem eine knapp 50 Zentimeter große „Spider-Man Peter Parker, Spider-Man Miles Morales und Venom“-Statue sowie diverse digitale Extras. Stattlich fällt nicht nur die enthaltene Statue aus. Auch der Preis von knapp 249,99 Euro sorgt dafür, dass sich die Collector’s Edition in erster Linie an beinharte Spidey-Fans richtet.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Spider-Man 2:

„Marvel’s Spider-Man 2“ erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5.

The New PlayStation 5 Console – Marvel’s Spider-Man 2 Bundle will be available starting Oct 20. #SpiderMan2PS5 pic.twitter.com/d2DEhinrsG

— PlayStation (@PlayStation) October 2, 2023