Marvel’s Spider-Man 2: Keine Spoiler – Entwickler bitten Frühstarter um Rücksicht

In den vergangenen Monaten kam es bei Triple-A-Veröffentlichungen immer wieder vor, dass Spielerinnen und Spieler durch den Händler ihres Vertrauens mehrere Tage vor dem offiziellen Release in den Genuss ihrer Kopie kamen.

Dies wiederum führte bei Spielen wie „Final Fantasy XVI“ oder „Mortal Kombat 1“ dazu, dass umgehend Spoiler ihre Runden durch das Netz drehten, die dem Spielspaß anderer Nutzer einen unschönen Strich durch die Rechnung machen konnten. Um ein solches Szenario beim in diesem Monat erscheinenden „Marvel’s Spider-Man 2“ zu verhindern, wandten sich die Entwickler mit einem kurzen Statement an die Community.

In diesem ruft Insomniac Games zur Rücksicht auf und bittet Frühstarter darum, anderen Spielerinnen und Spielern die Überraschung nicht zu verderben. „Wir haben hart daran gearbeitet, eine Geschichte zu gestalten, die voller Überraschungen steckt, daher geht bitte sorgfältig vor und achtet darauf, keine Spoiler zu veröffentlichen“, so die Entwickler. “ Bitte haltet das Abenteuer für alle frisch!“

Auch wenn unser Weg in „Marvel’s Spider-Man 2“ ein weiteres Mal in die bekannte US-Metropole New York City führt, dürfen wir uns laut Entwicklerangaben auf eine umfangreichere Spielwelt freuen als in den Vorgängern. Beispielsweise wird es im neuen Abenteuer von Peter Parker und Miles Morales möglich sein, die für ihre Vergnügungsparks und ihren Strand bekannte Halbinsel Coney Island zu erkunden.

Des Weiteren gaben die Entwickler von Insomniac Games vor wenigen Tagen bekannt, dass wir in „Marvel’s Spider-Man 2“ nicht nur Zugriff auf neue Anzüge erhalten. Auch komplett neue Gadgets werden geboten und ermöglichen es uns beispielsweise, noch offene Nebenmissionen oder Geheimnisse aufzuspüren und in Angriff zu nehmen.

Wie vorherige Titel der PlayStation Studios zuletzt auch, wird „Marvel’s Spider-Man 2“ mit unterschiedlichen Zugänglichkeits-Optionen versehen. Weitere Details zu den entsprechenden Features haben wir hier für euch zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Spider-Man 2:

„Marvel’s Spider-Man 2“ erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5.

Hey Web-Heads! As we approach launch, #SpiderMan2PS5 spoilers may start to appear online…

We worked hard to craft a story PACKED with surprises, so tread carefully and be mindful of posting spoilers. Let’s #BeGreaterTogether: please keep the adventure fresh for everyone! 🤫 pic.twitter.com/sYffnzl0J3

— Insomniac Games (@insomniacgames) September 29, 2023