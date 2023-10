EA Sports WRC: Gameplay zeigt Rallys, Witterungsbedingungen & die Cockpit-Perspektive

In den vergangenen Wochen versorgten uns EA Sports und Codemasters mit mehreren Deep-Dive-Videos zum kommenden Rennspiel „EA Sports WRC“, in denen auf die Features und die unterschiedlichen Spiel-Modi eingegangen wurde.

Ab sofort steht das nächste Video dieser Art zur Ansicht bereit und liefert uns knapp zehn Minuten Gameplay-Material aus „EA Sports WRC“. Zu sehen ist nicht nur die Rally-Action an sich. Darüber hinaus ermöglichen uns die Entwickler von Codemasters einen Blick auf unterschiedliche Kameraperspektiven wie die Verfolger-Kamera oder die Cockpit-Perspektive.

Des Weiteren werden uns die Witterungsbedingungen präsentiert, die für Abwechslung sorgen und je nach Beschaffenheit des Untergrunds ganz eigene Ansprüche an euer Fahrzeug stellen.

Eine Karriere und eine umfangreiche Online-Komponente

Wie vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde, erwartet uns in „EA Sports WRC“ unter anderem eine umfangreiche Karriere, in der ihr euer Talent am Steuer unter Beweis stellt und zudem vor der Aufgabe steht, die überschaubaren finanziellen Ressourcen eures Teams zu verwalten. Als Leiter eures Teams begebt ihr euch auf die Suche nach begabten Ingenieuren und Technikern und erhaltet zudem die Möglichkeit, eigene Fahrzeuge von Grund auf aufzubauen.

Wer sich mit echten Spielerinnen und Spielern messen möchte, kommt im umfangreichen Online-Modus von „EA Sports WRC“ auf seine Kosten. Zu den weiteren Highlights des Rennspiels wird laut den Entwicklern der „Moments“-Modus gehören, der nach dem Release durch neue Inhalte erweitert wird und es uns ermöglicht, ikonische Momente der Rally-Geschichte nachzuspielen.

„EA Sports WRC“ wird am 3. November 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Wer das Rennspiel vorbestellt, erhält drei Tage vor dem Release Zugriff auf das Spiel. Zu den weiteren Vorbesteller-Extras gehören Lackierungs- und Kleidungspacks für Ford, Toyota sowie Hyundai und der VIP-Rallye-Pass für fünf Ingame-Seasons.

Der Preis im PlayStation Store liegt bei 49,99 Euro.

