Loki: Gewinnt zwei Fan-Pakete zur 2. Staffel der Marvel-Serie bei Disney+

Seit seinem ersten Marvel-Auftritt in "Thor" vor zwölf Jahren ist Loki aus dem MCU kaum mehr wegzudenken. Schon bald startet der Charakter in die 2. Staffel seiner eigenen Disney+Serie und zu dieser könnt ihr bei uns etwas gewinnen.

In wenigen Tagen feiert der Gott des Schabernacks sein Comeback bei Disney+ und das in der 2. Staffel seiner nach ihm benannten Marvel-Serie „Loki“. Bereits Season 1 kam sowohl bei Kritikern sowie Fans gleichermaßen sehr gut an, weshalb ein hoher Erwartungsdruck auf der neuesten MCU-Auskopplung ruhen dürften. Anlässlich des Starts der heißerwarteten Show dürfen wir zwei Fan-Pakete an euch verlosen.

Gewinnt zwei Fan-Pakete zu Loki Season 2

Das beinhalten die beiden kleinen Fan-Pakete zur Marvel-Serie:

Paket 1: 1x Notizbuch, 1x Schlüsselanhänger, 1x T-Shirt

1x Notizbuch, 1x Schlüsselanhänger, 1x T-Shirt Paket 2: 1x Hoodie, 1x Notizbuch, 1x Schlüsselanhänger

So könnt ihr gewinnen: Das Gewinnspiel hat euer Interesse geweckt? Dann könnt ihr glücklicherweise ganz einfach teilnehmen! Verratet uns in einem Kommentar unter diesem Artikel, wer euer Lieblingscharakter aus der „Loki“-Serie ist. Solltet ihr noch keinen PLAY3.DE-Account haben, könnt ihr das fix unter diesem Link ändern.

Das Gewinnspiel endet am kommenden Montag, den 9. Oktober 2023.

Weitere Meldungen zum Marvel Cinematic Universe:

Teilnahmebedingungen:

Die beiden genannten Fan-Pakete werden per Zufallsprinzip unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Mitarbeiter von PLAY3.DE sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Das Gewinnspiel endet am 9. Oktober 2023 um 23:59 Uhr.

Wer ist euer Lieblingscharakter aus der „Loki“-Serie?

Weitere Meldungen zu Loki, Marvel.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren