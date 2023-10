Dead Island 2: Erster Story-DLC „Haus“ angekündigt – Termin, Screenshots & Details

Vor wenigen Tagen erreichte uns das Gerücht, dass die Entwickler der Dambuster Studios an einem ersten DLC zu „Dead Island 2“ arbeiten, der sich spielerisch ein wenig von der Kampagne abhebt.

Unter dem Namen „Haus“ kündigte Deep Silver den ersten DLC heute offiziell an und gab bekannt, dass wir uns auf eine neue Geschichte freuen dürfen, in der der geheime Techno-Todeskult eines Milliardärs „inmitten der Zompokalypse ums Überleben kämpft“. „Haus“ ist laut Entwicklerangaben der Vorbote einer neuen Zukunft, wie sie von ihrem rätselhaften Anführer Konstantin prophezeit wurde.

Um euch gegen die tödlichen Zombies behaupten zu können, greift ihr in „Haus“ auf komplett neue Waffen sowie Skill-Karten zurück und taucht dabei in eine surreale Psycho-Horror-Traumwelt ein.

Ein verrücktes Labyrinth von Biomen

Wie es in der heutigen Ankündigung weiter heißt, führt unser Weg in „Haus“ nach Malibu, wo in einer stillvollen und mysteriösen Villa die Grenzen der Moral bis zum Äußersten ausgereizt werden. Die Villa fungiert in erster Linie als Zufluchtsort für Menschen, die sich vor den blutrünstigen Untoten in Sicherheit bringen möchten. Zudem wird das Gebäude von den Entwicklern als eine Maschine beschrieben, „die das Fleisch entfernt und die Seele erntet“.

In der Psycho-Horror-Traumwelt von „Home“ bahnen wir uns einen Weg durch ein verrücktes Labyrinth von Biomen, in dem die rationale Architektur durch sich ausdehnende narrative Räume unterlaufen wird. Um die in der Villa lauernden Schrecken zu überleben, werden uns die folgenden neuen Waffen und Skill-Karten zur Verfügung gestellt.

K-ROSSBOW – eine auf Präzision und Tödlichkeit ausgelegte Waffe, die verheerende Feuerkraft aus großer Entfernung entfesselt und zombifizierte Gehirne mit Leichtigkeit explodieren lässt

Hog Roaster – die ultimative Einladung zur Metzelei, bei der man gleichzeitig Zombies zerschnetzelt und grillt

Dead Islands – zur Entlastung der Schultern während man die untoten Feinde ins Nirvana befördert

8 neue Skill-Karten – statten den Spieler mit einem erweiterten Arsenal an Fertigkeiten aus

Related Posts

Der „House“-DLC zu „Dead Island 2“ wird am 2. November 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Anbei die ersten Screenshots zum neuen DLC. Weitere Details zu „House“ sollen in den nächsten Wochen folgen.

Weitere Meldungen zu Dead Island 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren