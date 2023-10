Ghostrunner 2: Download-Größe und Preload-Termine des Action-Titels bekannt

Zu den potenziellen Highlights des vollgepackten Oktobers gehört der Action-Titel „Ghostrunner 2“, der genau wie sein Vorgänger bei den Entwicklern von One More Level entstand.

Nachdem bereits im letzten Monat eine kostenlose Demo zur Verfügung gestellt wurde, die uns einen ersten Blick auf „Ghostrunner 2“ ermöglichte, wissen wir nun auch, wie viel freien Speicherplatz wir für den Nachfolger reservieren sollten. Wie „PlayStation Game Sizes“ berichtet, liegt die Download-Größe des Action-Titels auf der PlayStation 5 bei 13,352 Gigabyte.

Während der Preload der Standard- und Deluxe-Editionen ab dem 24. Oktober 2023 möglich ist, kann die Brutal-Edition von „Ghostrunner 2“ bereits am 22. Oktober 2023 heruntergeladen werden.

Entwicklung startete mit einem Millionenbudget

Nach dem Erfolg des ersten Teils wurde den Entwicklern von One More Level für die Entwicklung von „Ghostrunner 2“ ein Startbudget von fünf Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Der Nachfolger soll die Stärken des erfolgreichen Erstlings aufgreifen und im Bereich der Bosskämpfe noch eine Schippe nachlegen. Laut One More Level dürfen wir uns auf nicht weniger als einige der härtesten Bosse der letzten Jahre freuen.

„Ghostrunner 2“ wird in drei unterschiedlichen Versionen veröffentlicht. Zum Preis von 39,99 Euro wird die Standard-Ausgabe angeboten. Hinzukommt die 49,99 Euro teure Deluxe-Edition, die ausschließlich in einer digitalen Fassung ins Rennen geschickt wird und neben dem Hauptspiel vier zusätzliche Hand-Skins, vier weitere Schwert-Skins und ein personalisiertes Hand-Hologramm mit eurem aktuellen Benutzernamen enthält.

Den Schlusspunkt setzt die digitale Brutal-Edition. Für 69,99 Euro warten hier alle Inhalte der Deluxe-Edition. Hinzukommen der Season-Pass, der „Animated Skin (Sword / Hand)“ und der „Motorcycle Skin“. Abgerundet wird die Brutal-Edition von einem Vorabzugriff auf das Spiel.

„Ghostrunner 2“ erscheint am 26. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Spielerinnen und Spieler, die zur Brutal-Edition greifen, dürfen bereits am 24. Oktober 2023 und somit 48 Stunden vor allen anderen loslegen.

