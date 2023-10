Xbox Series S: Neues Starter-Bundle mit drei Monaten Xbox Game Pass Ultimate vorbestellt

Auch Microsoft hält zum Start in das Weihnachtsgeschäft ein neues Bundle parat. Dieses umfasst neben einem Exemplar der Xbox Series S eine dreimonatige Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft und erscheint Ende Oktober.

In den vergangenen Wochen erschien nicht nur ein PlayStation 5-Bundle mit „EA Sports FC 24“. Darüber hinaus kündigte Sony Interactive Entertainment kürzlich an, dass pünktlich zum Release von „Marvel’s Spider-Man 2“ in der nächsten Woche ein passendes PS5-Bundle angeboten wird.

Wie Microsoft in einer aktuellen Mitteilung bekannt gab, wird der Redmonder Software-Riese das diesjährige Weihnachtsgeschäft ebenfalls mit einem neuen Bundle begehen. Das frisch angekündigte Xbox Series S Starter-Bundle richtet sich an Spielerinnen und Spieler, die einen preisgünstigen Einstieg in die Welt der Current-Gen-Konsolen suchen, und wird weltweit ab dem 31. Oktober 2023 erhältlich sein.

Der Preis wird von Microsoft mit 299,99 US-Dollar angegeben. Hierzulande dürften für das besagte Bundle also 299,99 Euro fällig werden.

Was ist im neuen Bundle enthalten?

Doch was wird für den Preis geboten? Zum einen ist natürlich ein Exemplar der Xbox Series S enthalten. Betont werden muss in diesem Zusammenhang, dass es sich hier nicht um die Anfang September ins Rennen geschickte schwarze Version der kleinen Konsole mit einem Terrabyte Speicherplatz handelt. Stattdessen ist alte weiße Modell der Xbox Series S enthalten, das lediglich 512 Gigabyte an SSD-Speicher mit sich bringt.

Des Weiteren wartet ein 3-Monats-Abo des Xbox Game Pass Ultimate auf Käuferinnen und Käufer, das im Handel normalerweise für knapp 45 Euro angeboten wird. Die Ultimate-Version des Xbox Game Pass räumt euch den Zugriff auf die komplette Software-Bibliothek des Xbox beziehungsweise PC Game Pass ein und unterstützt zudem das Streaming von Spielen über Microsofts Streaming-Service Xcloud.

Des Weiteren sind die beiden Abo-Angebote EA Play beziehungsweise Ubisoft+ ein Bestandteil des Xbox Game Pass Ultimate und können mit dem Abo ohne Abstriche genutzt werden. Abgerundet wird der Xbox Game Pass Ultimate von exklusiven Angeboten für Spiele, DLCs sowie Erweiterungen und Ingame-Inhalten zu ausgewählten Titeln, die in regelmäßigen Abständen veröffentlicht werden.

„Mit dem Xbox Series S Starter Bundle können Sie ganz einfach in die Welt des Gamings auf der Xbox eintauchen. Egal, ob Sie Ihre erste Gaming-Reise beginnen, nach dem perfekten Geschenk suchen oder auf eine Konsole der nächsten Generation upgraden, wir sind für Sie da. Dieses Paket enthält alles, was Sie brauchen, um direkt nach dem Auspacken mit der Geschwindigkeit und Leistung der nächsten Generation der Xbox Series S zu spielen“, kommentierte Microsoft die Ankündigung des neuen Bundles.

