PS5: Trailer liefert Hinweis auf ein Bundle mit diesem potenziellen Shooter-Hit

In den vergangenen Wochen machte Sony Interactive Entertainment deutlich, dass das Unternehmen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft nichts dem Zufall überlassen möchte.

So wurde nicht nur der Release von Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „EA Sports FC 24“ mit einem passenden Bundle begangen. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen kürzlich ein Bundle mit dem Action-Titel „Marvel’s Spider-Man 2“ an.

Dabei wird es aber wohl nicht bleiben. Stattdessen scheint die Ankündigung eines weiteren zugkräftigen PlayStation 5-Bundles für das Weihnachtsgeschäft bevorzustehen.

Wie sich dem aktuellen Trailer zu „Call of Duty: Modern Warfare 3“, mit dem der zeitexklusiv für die PlayStation-Konsolen erscheinende „Lockpick Operator Pack“-DLC beworben wurde, entnehmen lässt, wird auch ein Bundle zum kommenden Shooter aus dem Hause Activision erscheinen.

Auch wenn eine offizielle Ankündigung seitens Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Activision noch auf sich warten lässt, können wir zumindest davon ausgehen, dass das besagte Bundle wohl pünktlich zum Release von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ am 10. November 2023 auf interessierte Spielerinnen und Spieler wartet.

Genau wie es bereits bei den letzten Bundles dieser Art der Fall war, wird das Bundle aus einer PlayStation 5-Konsole und einem Download-Code des jeweiligen Spiels, in diesem Fall „Modern Warfare 3“, bestehen. Der Preis vorheriger Bundles lag bei knapp 620 Euro und dürfte auch in diesem Fall fällig werden.

Sollten Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Activision das PlayStation 5-Bundle mit „Call of Duty: Modern Warfare 3“ offiziell bestätigen und konkrete Details zum Preis und dem Termin nennen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ wird am 10. November 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Wie Narrative-Director Brian Bloom in einem im August geführten Interview verriet, wird mit dem neuen Ableger noch lange nicht Schluss sein.

Stattdessen sollen in den kommenden Jahren weitere „Modern Warfare“-Titel veröffentlicht werden, mit denen die verantwortlichen Entwicklerteams unterschiedliche Settings abdecken möchten.

The PlayStation MW3 trailer end cards say there will be a PlayStation 5 – Call of Duty: Modern Warfare 3 Console Bundle released at some point.

“also available in Call of Duty: MWIII PS5™ Console Bundle” pic.twitter.com/G53JxAoSxl

— CharlieIntel (@charlieINTEL) October 9, 2023