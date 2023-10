GTA 6: Rockstar-Flaggschiff soll riesigen Grafiksprung und realitätsnahe Physik zu bieten haben

Das lang erwartete Rockstar-Flaggschiff "GTA 6" soll neuen Berichten zufolge einen größeren Grafiksprung bieten als bei vergangenen Projekten des Studios. So soll das Open-World-Adventure unter anderem mit der besten Wasser-Simulation in einem Videospiel aller Zeiten aufwarten.

Es gibt wohl kaum ein Spiel, auf dessen Release die Spieler so lange und ausdauernd warten wie auf den sechsten Teil von „Grand Theft Auto“. Anfang letzten Jahres hat Rockstar Games dann endlich offiziell die Arbeit an „GTA 6“ bestätigt, welches sich bereits seit einigen Jahren in Entwicklung befindet.

Das Studio tut natürlich gut daran, das Bestmögliche aus dem neuen Ableger herauszuholen. Schließlich ist „GTA“ die bekannteste und beliebteste Marke von Rockstar Games. Nun sind einige neue Details aufgetaucht, was das Open-World-Adventure auf technischer Ebene zu bieten haben könnte.

Einem Bericht des offiziell vom Studio anerkannten französischen Magazins Rockstar Mag‚ zufolge erwartet uns mit „GTA 6“ ein Grafiksprung, der größer ist als zwischen „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“. Möglich machen soll das die neue Version der Rockstar-eigenen Rockstar Advanced Game Engine (RAGE), die als eine der fortschrittlichsten und besten Spiele-Engines gilt.

RAGE-Engine 9 verspricht enormen Grafiksprung und hyperrealistische Physik

Für eine möglichst realistische Grafik arbeitet Rockstar vor allem an der Umsetzung von realistischem Wasser. Dafür hat das Studio extra eine eigene Unterabteilung namens „RAGE Technology Group“ gegründet, die alleine an der Simulation von realistischem H2O arbeitet. Diesem Team ist es wohl gelungen, pünktlich für „GTA 6“ durch ein revolutionäres System fast fotorealistisches Wasser in Echtzeit zu simulieren. Rockstar Mag‘ führt dazu einige Beispielvideos auf.

Auch was die Fahrzeug-Physik im Spiel angeht, soll eine gewaltige Steigerung zu erkennen sein. Durch mehr Polygone sollen Fahrzeugschäden deutlich realistischer animiert werden und außerdem Auswirkungen auf das Handling des Gefährts haben. Auch Licht und Wetter scheinen eine große Verbesserung zu durchlaufen und deutlich dynamischer in der Spielwelt eingebaut zu werden.

Bei all diesen Informationen bleibt aber zu bedenken, dass der Bericht von Rockstar Mag noch in keiner Weise bestätigt wurde und deshalb noch mit Vorsicht zu genießen ist.

Dass die Entwickler bei „Rockstar Games“ jedoch alles tun werden, um mit „GTA 6“ ein neues Meisterwerk zu kreieren, ist durchaus erwartbar. Wann der sechste Ableger der Reihe genau erscheint, steht noch in den Sternen. Ein Release vor Ende 2024 scheint aber sehr unwahrscheinlich. Das Spiel wird aller Voraussicht nach für PS5 und Xbox Series X veröffentlicht.

