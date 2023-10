Bethesda: Nach dem Release von Starfield – Der nächste bekannte Kopf verlässt das Studio

Nachdem in dieser Woche bereits der Rücktritt von Pete Hines bestätigt wurde, gab nun ein weiterer führender Mitarbeiter von Bethesda Softworks seinen Abschied bekannt. Die Rede ist von Will Shen, der zuletzt als Lead-Quest-Designer von "Starfield" fungierte.

"Starfield": Der Lead-Quest-Designer Will Shen schließt sich dem Indie-Studio Something Wicked Games an.

Am gestrigen Montag gab Bethesda Softworks bekannt, dass Pete Hines, Senior Vice President und Head of Publishing, das Unternehmen nach mehr als 24 Jahren verlassen wird. Wohin ihn sein Weg als nächstes führen wird, ließ Hines offen.

Ergänzend zu dieser Ankündigung bestätigte kurz nach dem Release von „Starfield“ ein weiterer bekannter Kopf von Bethesda Softworks seinen Abschied. Die Rede ist von Will Shen, der zuletzt als Lead-Quest-Designer des im September veröffentlichten Science-Fiction-Rollenspiels fungierte.

Shen arbeitete für Bethesda Softworks an mehreren erfolgreichen Produktionen und entschloss sich dazu, beim Indie-Studio Something Wicked Games anzuheuern, wo er auf diverse alte Bekannte treffen wird.

So setzt sich das Studio, das aktuell am okkulten Rollenspiel „Wyrdsong“ arbeitet, aus diversen Veteranen zusammen, die in der Vergangenheit an Titeln wie „Fallout 3“, „Fallout 4“, „The Elder Scrolls IV: Oblivion“ oder „The Elder Scrolls V: Skyrim“ mitwirkten.

Shens Erfahrung soll die Entwicklung von Wyrdsong unterstützen

Wie Shen im Gespräch mit Game Developer verriet, möchte er die Entwickler von Something Wicked Games bei den Arbeiten an „Wyrdsong“ unterstützen und mit seiner Erfahrung eine Brücke zwischen dem technischen Team und den Autoren des Rollenspiels schlagen. Zudem wird Shen in den kommenden Jahren daran arbeiten, das technische Wissen der Entwickler von Something Wicked Games zu erweitern.

„Das Schöne an einem etablierten Team und einem etablierten Werkzeugset ist, dass Sie bereits eine gemeinsame Sprache haben. Aber eine aufregende Sache an einem neuen Ort mit einem neuen Werkzeugset ist, dass Sie diese Sprache gemeinsam aufbauen können und das mit viel Schwung tun können“, kommentierte Shen seinen Wechsel zu Something Wicked Games.

„Wyrdsong“ wurde im Sommer des letzten Jahres angekündigt und uns in das Portugal des 12. Jahrhunderts verfrachten. In diesem Setting wird uns eine Geschichte erzählt, die sich um die Gründung der Tempelritter dreht.

Spielerisch soll das Projekt vor allem mit seiner Handlung punkten, die wir mit eigenen Entscheidungen beeinflussen können.

Quelle: Game Developer

