Der Herr der Ringe Rückkehr nach Moria: John Rhys-Davies kehrt als Gimli zurück

Der Publisher North Beach Games und das zuständige Entwicklerstudio Free Range Games haben die Eröffnungssequenz des kooperativen Survival-Abenteuers „Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria“ veröffentlicht. Dabei wurde auch bestätigt, dass John Rhys Davies ein weiteres Mal in die Rolle des Zwerges Gimli geschlüpft ist.

Eine Legende kehrt zurück

An Durins Tag, dem 17. Oktober 2023, wird John Rhys-Davies auf dem YouTube-Kanal Nerd of the Rings ein exklusives Interview geben, in dem er unter anderem über die Rückkehr zu Gimli, die Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam und mehr spricht.

„Es macht immer Spaß zurückzukehren und an die ‚Was-wäre wenns‘ zu denken und die Möglichkeit an diesem Spiel zu arbeiten ist die Erforschung eines dieser Was-wäre-wenns, oder nicht? Schauspieler erschaffen häufig Charaktere aus Liebe heraus und es ist manchmal sehr schwierig sie loszulassen. Sicherlich ist Gimli für mich ein Charakter, den ich wirklich mag und ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, ihn in einem anderen Kontext wiederaufleben zu dürfen“, sagte Rhys-Davies im Rahmen der Pressemitteilung.

Des Weiteren betonte auch Chris Scholz, Geschäftsführer von Free Range Games, dass die Authentizität für „Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria“ von besonderer Bedeutung ist. Deshalb hatte man für die Rolle des Gimli nur einen Namen auf der Liste und für das Studio ist es eine Ehre, dass John Rhys-Davies tatsächlich zurückgekehrt ist.

„Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria“ erscheint am 24. Oktober 2023 für die PlayStation 5 und den PC (via Epic Games Store) in einer rein digitalen Version. Die physische Edition wird wiederum am 5. Dezember 2023 auf den Markt kommen.Hier ist die Eröffnungssequenz, die die Entwickler bereitgestellt haben.

