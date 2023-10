Call of Duty: Exklusive Inhalte für Xbox? Phil Spencer sorgt für Klarheit

Ende der vergangenen Woche schloss Microsoft die knapp 69 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Activision Blizzard erfolgreich ab und brachte damit auch die zugkräftige „Call of Duty“-Reihe in seinen Besitz.

Für Spielerinnen und Spieler von „Call of Duty“ auf den PlayStation-Systemen stellt sich nun natürlich die Frage, ob und in welcher Form nach dem Abschluss des Deals mit Xbox-exklusiven „Call of Duty“-Inhalten zu rechnen ist. Wie Xbox-Boss Phil Spencer in einem Interview auf Nachfrage versicherte, sind Befürchtungen bezüglich möglicher Inhalte, die der PlayStation-Community vorenthalten werden, unbegründet.

Laut Spencer wird nämlich eine 100-prozentige Parität auf allen Plattformen angestrebt, was auch den Content mit einschließt. „Wir haben nicht das Ziel, Call of Duty irgendwie zu nutzen, um Sie zum Kauf einer Xbox-Konsole zu bewegen“, kommentierte Spencer das Ganze weiter.

Somit dürften auch die Marketing-Deals, die in der Vergangenheit zu exklusiven Betas oder zeitexklusiven Inhalten führten, der Vergangenheit angehören. Den Anfang machte zu Xbox 360-Zeiten Microsoft, als das Unternehmen an Activision herantrat und sich zeitexklusive „Call of Duty“-Inhalte und die exklusiven Marketingrechte sicherte

Sicherlich auch aufgrund des kommerziellen Scheiterns der Xbox One und des durchschlagenden Erfolges der PlayStation 4 in der letzten Konsolen-Generation setzte Activision bei der „Call of Duty“-Reihe in den vergangenen Jahren auf einen Marketing-Deal mit Sony Interactive Entertainment.

Weitere Meldungen zu Modern Warfare 3:

Der nächste Serienableger von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ steht bereits in den Startlöchern und konnte am vergangenen Wochenende im Rahmen einer zweiten Beta ausführlich angespielt werden. Der Release von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ erfolgt am 10. November 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Wie sich einem Trailer zum „Lockpick Operator Pack“ entnehmen ließ, wird pünktlich zum Release des Shooters ein Bundle veröffentlicht, das eine PS5 und einen Download-Code für „Modern Warfare 3“ enthält.

Offiziell angekündigt wurde das besagte Bundle allerdings noch nicht.

Phil Spencer on Call of Duty: He confirms that there will be 100% parity on content for Call of Duty on all platforms

“We have no goal of somehow using Call of Duty to get you to buy an Xbox console.”

Confirms there won’t be a platform exclusive beta anymore for Call of Duty. pic.twitter.com/xxEJQj5edn

— CharlieIntel (@charlieINTEL) October 17, 2023