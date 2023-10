Iron Man: Adventure Time-Autor Ryan North heuert bei EA Motive an und verspricht Großes

Im vergangenen Sommer gab Electronic Arts bekannt, dass die „Dead Space“- und „Star Wars: Squadrons“-Macher von EA Motive an einem neuen Videospiel rund um den eisernen Superhelden „Iron Man“ arbeiten.

Kurz nach der Bekanntgabe, dass sich das Projekt weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, wurde bestätigt, dass sich die Entwickler von EA Motive auf prominente Verstärkung freuen dürfen. Wie der kanadische Autor Ryan North („Adventure Time“) auf Twitter verkündete, heuerte er nämlich bei EA Motive an und wird das Autorenteam von „Iron Man“ mit seiner Erfahrung unterstützen.

„Es ist kein Geheimnis, dass ich Iron Man liebe und bei jeder Gelegenheit mein Herz für Tony Stark verschriftlicht habe. Deshalb bin ich mehr als begeistert, verkünden zu können, dass ich Teil des Autorenteams des kommenden Iron Man-Titels der Motive Studios bin“, so North.

Und weiter: „P.S.: Ihr seid nicht bereit für die unglaubliche Qualität dieses Spiels.“

Nachdem Stellenausschreibungen des Studios bereits vor ein paar Monaten auf die Nutzung der Unreal Engine 5 hindeuteten, bestätigte EA in der letzten Woche offiziell, dass bei der Entwicklung von „Iron Man“ Epics Grafikmotor zum Einsatz kommt. Die Unreal Engine 5 soll es den Entwicklern ermöglichen, „sich auszutoben und etwas wirklich Besonderes zu schaffen“.

Wann mit der offiziellen Enthüllung oder weiteren Details zu „Iron Man“ zu rechnen ist, ließen Electronic Arts und die Motive Studios weiter offen. Da sich der Action-Titel wie eingangs erwähnt noch in der Vorproduktion befindet, dürfte auch noch einige Zeit vergehen, ehe uns endlich handfeste Details und Eindrücke ins Haus stehen.

Fest steht allerdings schon jetzt, dass die Community genau wie beim Remake zu „Dead Space“ in den Entwicklungsprozess eingebunden wird. Dadurch haben die Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge zu liefern, denen die Entwickler von EA Motive offen gegenüberstehen.

„Iron Man“ befindet sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

