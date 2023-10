Custom Mech Wars: Demo zum Roboter-Actionspiel veröffentlicht

Der japanische Entwickler und Herausgeber D3 Publisher hat eine Demo für ihr Ende des Jahres erscheinendes Third-Person-Mech-Actionspiel „Custom Mech Wars“ veröffentlicht. Die sogenannte „Prototype Ver.“ beinhaltet einen Teil des Spiels, der sich noch in Entwicklung befindet. Die Inhalte der Demo können sich also von der Vollversion unterscheiden.

Aktuell ist die Testversion ausschließlich im Playstation Store erhältlich. Sie bietet noch keine Multiplayer-Unterstützung und eine Übertragung von Speicherdaten ins fertige Spiel ist ebenfalls nicht möglich.

Hauptfokus der Demo soll wohl darin liegen, die verschiedenen Individualisierungsmöglichkeiten der Roboter auszuprobieren und mit dem Omega Customization System vertraut zu werden. Das erlaubt euch völlige Freiheit beim Erstellen eurer Kampfeinheiten, sodass alle möglichen Arten von Gliedmaßen, Waffen und Bauteilen an so ziemlich jeder Stelle eures Mechs befestigt werden können.

Je nach Konfiguration ändern sich die verschiedenen Kampfparameter, sodass sich Mechs mit vielen verschiedenen Eigenschaften und Kampfstilen kreieren lassen. Neue Teile könnt ihr unter anderem durch das Besiegen von Gegnern erhalten.

Release noch dieses Jahr geplant

„Custom Mech Wars“ wurde Ende August dieses Jahres zum ersten Mal vorgestellt. Neben dem Singleplayer-Modus wird es auch die Möglichkeit geben, mit bis zu drei anderen Spielern die Story-Missionen zu bewältigen und die eigens erstellten Mechs gegenseitig zu präsentieren. Einen Online-PvP-Modus wird es wahrscheinlich nicht geben.

Erscheinen soll das Spiel noch dieses Jahr, am 11. Dezember 2023 für PS5 und am 14. Dezember 2023 für PC via Steam. Es setzt vor allem auf ein kooperatives Spielerlebnis, bei dem die Spieler zusammen arbeiten und sich gegenseitig inspirieren sollen. Für Fans von vergleichbaren Titeln wie „Armored Core“ dürfte sich ein Blick in die Demo von „Custom Mech Wars“ durchaus lohnen.

